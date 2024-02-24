В Сызрани пройдет фестиваль имени композитора Островского

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Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского "Солнечный круг" (6+) состоится 25-28 февраля. Он пройдет в Сызрани, на родине Аркадия Островского, и будет приурочен к 110-летию композитора, пишет Сова.

- Самарский край богат своей историей, культурными традициями и знаменитыми земляками. Отрадно, что проведение в Сызрани - на родине выдающегося композитора-песенника - яркого патриотического проекта каждый раз становится заметным событием в культурной жизни нашей губернии и далеко за ее пределами, - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. - Конкурс-фестиваль патриотической песни "Солнечный круг-2024" - это высокий профессионализм, интересный репертуар, настоящая феерия эмоций, неповторимый творческий почерк и энергия.

Конкурс-фестиваль ведет свою историю с 2006 года. За эти годы число юных исполнителей, художников и преподавателей, участвующих в программах, выросло с 320 до 12 000 человек.



В конкурсе-фестивале приняли участие юные исполнители из 49 регионов России.