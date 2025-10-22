Я нашел ошибку
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
В Сызрани появилось новое творческое пространство

22 октября 2025 20:00
166
В Сызрани появилось новое творческое пространство

В культурно-досуговом комплексе Сызрани открылось креативное молодежное пространство «ВМесте». В этом арт-кластере подростки и молодежь в возрасте от 14 до 20 лет будут попробовать себя в различных креативных направлениях.
Все необходимое для творческого процесса здесь уже есть: фото – и видео камеры, телесуфлер, своя мебель для каждого пространства, ноутбуки для коворкинга, сценический подиум, световое и музыкальное оборудование, экран для проектора, мольберты.
Пространство разделено на четыре функциональные зоны. Оборудовали творческую студию для проведения репетиций и авторских вечеров. Также на базе пространства обустроили фотозону. Ее оснастили оборудованием для записи подкастов. Помимо этого, открыли мини-галерею и переговорную аудиторию с большим столом. Стены украшают мотивационные надписи, создающие особую атмосферу. В день открытия в переговорной зоне прошло первое занятие «Школы воздушного мастерства» по управлению квадрокоптерами. А в творческой студии уже состоялась репетиция выступления музыкальной группы «Бурлакъ».

Главная цель новых творческих локаций – показать молодым новые форматы общения и развития, в соответствии с их запросами и культурными трендами, найти и поддержать таланты, привлечь молодежь в культуру.

В 2025 году в рамках региональной программы "Культурные люди", запущенной по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, созданы 11 мини-кластеров в городах и селах. В новых арт-пространствах организуют современный молодежный досуг и поддерживают начинающие таланты.

Напомним, что творческие мини-кластеры организуют в обновленных домах культуры, большинство из которых обновили и наполнили современным оборудованием частью в рамках национального проекта «Культура».

Фото предоставлено Минкультом Самарской области.

