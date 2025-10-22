В Сызрани появилось новое творческое пространство

166

В культурно-досуговом комплексе Сызрани открылось креативное молодежное пространство «ВМесте». В этом арт-кластере подростки и молодежь в возрасте от 14 до 20 лет будут попробовать себя в различных креативных направлениях.

Все необходимое для творческого процесса здесь уже есть: фото – и видео камеры, телесуфлер, своя мебель для каждого пространства, ноутбуки для коворкинга, сценический подиум, световое и музыкальное оборудование, экран для проектора, мольберты.

Пространство разделено на четыре функциональные зоны. Оборудовали творческую студию для проведения репетиций и авторских вечеров. Также на базе пространства обустроили фотозону. Ее оснастили оборудованием для записи подкастов. Помимо этого, открыли мини-галерею и переговорную аудиторию с большим столом. Стены украшают мотивационные надписи, создающие особую атмосферу. В день открытия в переговорной зоне прошло первое занятие «Школы воздушного мастерства» по управлению квадрокоптерами. А в творческой студии уже состоялась репетиция выступления музыкальной группы «Бурлакъ».

Главная цель новых творческих локаций – показать молодым новые форматы общения и развития, в соответствии с их запросами и культурными трендами, найти и поддержать таланты, привлечь молодежь в культуру.

В 2025 году в рамках региональной программы "Культурные люди", запущенной по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, созданы 11 мини-кластеров в городах и селах. В новых арт-пространствах организуют современный молодежный досуг и поддерживают начинающие таланты.

Напомним, что творческие мини-кластеры организуют в обновленных домах культуры, большинство из которых обновили и наполнили современным оборудованием частью в рамках национального проекта «Культура».

Фото предоставлено Минкультом Самарской области.