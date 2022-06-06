В СОУНБ состоится открытие выставки «Один на тропе» художника Владимира Терехина

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9 июня 2022 года в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Один на тропе» художника Владимира Терехина к 50-летию его творческой деятельности. В галерее будет представлено более 120 работ автора из его программных серий: «Да здравствует Россия», «IV геометрическое измерение», «Сюжет», «Пейзаж», «Натюрморт», «Ню», «Портрет», «Сотворение мира» и другие.

«Не все картины его доступны легкому поверхностному постижению. Трудность их восприятия объясняется скрытым подчас в них иносказательным смыслом. Образы его лишены идеализации, эмоционально напряжены, проникнуты острым психологизмом, экспрессивно заострены, доходя до границ гротеска и шаржа. Однако реалистическая основа его изобразительных средств несомненна и вполне ощущается даже немного в абстрагированных образах… Его искусство охвачено духом поиска эксперимента. Он стремится соединить, сплавить в гармонически целое точность и недосказанность, отвлеченность и большую материальность и конкретность», — пишет искусствовед Борис Стрельников.

Владимир Терехин считается одним из самых успешных и востребованных самарских мастеров живописи и графики. Интересно, что он не обучался в художественных вузах. Мастер неоднократно рассказывал журналистам, что не имел наставников, а успехов в визуальном искусстве добился благодаря самообразованию, труду и постоянным творческим поискам. А вдохновение Владимир Терехин черпает в неповторимом обаянии Самары. «Мне близка ее микроструктура», — говорит он.

Работы Владимира Терехина находятся в 16 музеях мира и во многих частных коллекциях. Есть его полотна в собраниях английской королевы Елизаветы, бывшего президента Франции Жака Ширака, и у примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, и других известных личностей.

Его персональные выставки проходили в Самаре, Казани, Москве и в городе Вофорд Хейтс (шт. Калифорния, США), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Вход свободный.

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Фото: пресс-служба минкульта СО