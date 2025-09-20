В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»

119

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.

Вчера состоялось открытие выставки живописи, графики, скульптуры и эмали народного художника СССР и РФ, академика РАХ Зураба Церетели «Я садовником родился» в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки.

«Выставка «Я садовником родился» - важное событие для всех поклонников его творчества, она дает возможность глубже понять уникальность его художественного языка.

Работы Церетели отличает многогранность и необычный подход к форме, который всегда завораживает зрителей.

Произведения, созданные Церетели, будут продолжать вдохновлять и радовать, несмотря на время и обстоятельства. Уверена, что многие придут на выставку и откроют для себя что-то новое и удивительное!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Волшебство выставки "Я садовником родился" будет ждать вас в "Новом пространстве" до 23 ноября.

0+

Фото: минкульт СО