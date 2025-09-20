Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.
В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
В Ростове-на-Дону завершились соревнования в рамках первенства России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Матвей Плеханов из Самарской области - призер первенства России по гребному спорту
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 21 по 25 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
СМИ: в Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»

20 сентября 2025 16:16
119
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.

Вчера состоялось открытие выставки живописи, графики, скульптуры и эмали народного художника СССР и РФ, академика РАХ Зураба Церетели «Я садовником родился» в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки.

«Выставка «Я садовником родился» - важное событие для всех поклонников его творчества, она дает возможность глубже понять уникальность его художественного языка.

Работы Церетели отличает многогранность и необычный подход к форме, который всегда завораживает зрителей.

Произведения, созданные Церетели, будут продолжать вдохновлять и радовать, несмотря на время и обстоятельства. Уверена, что многие придут на выставку и откроют для себя что-то новое и удивительное!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Волшебство выставки "Я садовником родился" будет ждать вас в "Новом пространстве" до 23 ноября. 

0+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
20 сентября 2025, 16:02
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии». Культура
115
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025, 15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Общество
184
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
20 сентября 2025, 15:07
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области. Спорт
164
В центре внимания
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
245
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
310
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
505
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
832
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
559
Весь список