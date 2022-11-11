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В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
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В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 

11 ноября 2022 22:28
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«Это может показаться странным, но главное в хоровых концертах — выйти за пределы слова «хор».

18 ноября в 16:00, в Галерее «Новое пространство» (г. Самара, пр. Ленина, 14) состоится творческая встреча и мастер-класс художественного руководителя Московского государственного академического камерного «МИНИН-ХОРА» Тимофея Гольберга с участием хоровых коллективов Самарского государственного института культуры: Смешанного хора «Резонанс» (руководитель – профессор И.А. Горбунцова) и Камерного хора «Solaris» (руководитель — Е.В. Юнек).

«Это может показаться странным, но главное в хоровых концертах — выйти за пределы слова «хор». Нужно, чтобы наши музыканты чувствовали себя артистами хора, а не хористами. Это влияет и на их самоощущение, и на публику. Хор должен удивлять. И это особенно важно, поскольку именно от хора этого мало кто ждет. В каждом концерте, даже абсолютно классическом, должна быть какая-то изюминка. Это и поможет в привлечении нового слушателя» — Тимофей Гольберг.

Тимофей Гольберг родился в 1991 г. в Нижнем Новгороде. Обучение музыке начал с 5 лет.
В 2014 г. с отличием окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И.Глинки (по специальности «дирижирование академическим хором»; класс проф., заслуженного работника культуры РФ С.И. Смирнова). В 2016 г. окончил указанный вуз по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс проф., народного артиста РФ А.М. Скульского).

Дипломант II степени IV Всероссийского конкурса хоровых дирижёров имени В.С.Попова (Москва, 2014), победитель II Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» (Москва, 2015). С 2016 г. — дирижер, с 2019 — художественный руководитель — главный дирижёр Московского государственного академического камерного хора (занял этот пост по предложению основателя коллектива, народного артиста СССР, проф. В.Н.Минина).

В 2022 г. Тимофей Гольберг возглавил юбилейный фестиваль «Хор без границ», посвященный 50-летию Московского государственного академического камерного хора; в качестве дирижера он провел три из четырех концертов.

К участию в мероприятии приглашаются педагоги, студенты, учащиеся музыкальных учебных заведений, дирижеры-хормейстеры, участники хоровых коллективов, творческая интеллигенция.

Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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