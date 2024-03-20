В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"

154

21 марта в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) откроется экспозиция произведений графики члена Союза художников Подмосковья и Международного художественного фонда Светланы Цыкаловой. Персональная выставка пройдёт под названием «Душа карандаша».

Светлана Валерьевна Цыкалова – московский художник-график, постоянный участник российских и международных выставок, в том числе и персональных. В этом году её произведения смогут вживую увидеть и посетители областной библиотеки.

Взорам самарцев откроются десятки цветных рисунков, выполненных с большой любовью к большим и малым городам и сёлам России с их уютными двориками, жилыми домами, тесными улочками и деревянными церквями, образы которых были запечатлены со всей тщательностью академического художника и теплотой, присущей лишь человеку, испытывающему подлинную симпатию ко всем этим местам. Цветные карандаши, которыми Светлана Цыкалова выводит зарисовки из тихой жизни российской провинции, напоминают зрителю о детстве, полном первых открытий и ярких впечатлений, память о которых проносится сквозь года. Рисунки художницы взывают к чувству чего-то близкого и смутно знакомого, а проводником в этот мир весны жизни выступает карандаш, чья тонкая и едва уловимая душа будет доступна для осязания всем самарским ценителям графики до 21 апреля. Торопитесь успеть!

21 марта в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (холл 2 этажа).

Вход свободный!

6+