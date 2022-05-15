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В СОУНБ покажут уникальные книги Петровской эпохи
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В СОУНБ покажут уникальные книги Петровской эпохи

15 мая 2022 22:27
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17 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие двух выставок, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

17 мая в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие двух выставок, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, которого называли Великим, — последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского.

В отделе редких книг – Историко-книжная выставка «Петр I. Правитель. Просветитель», а в краеведческом отделе – «Петр I и Самарский край».

В экспозицию «Петр I. Правитель. Просветитель» войдут книги, изданные при жизни Петра, а также труды и исследования отечественных и зарубежных историков и литераторов, наиболее приближенные к эпохе правления первого российского императора. Это самое начало опытов биографического повествования о Петре I: «Житие и славные дела государя императора Петра Великого самодержца всероссийскаго» сербского автора Захарие Орфелина (книга переиздана на русском языке в 1774 году); «Любопытные и достопамятные сказания о императоре Петре Великом, изображающие истинное свойство сего премудрого государя и отца отечества, собранные в течение сорока лет действительным статским советником Яковом Штелиным» (1786 г.).

Подлинным бестселлером XVIII века стали многотомные «Деяния Петра Великого» Ивана Голикова, опубликованные в 1788–1789 годах. Этот труд так понравился читателям, что буквально через 2 года решили выпустить его продолжение – «Дополнения к деяниям Петра Великого». Известно, что в личной библиотеке А.С. Пушкина хранилось это историческое повествование, которое он использовал при подготовке к написанию своей «Истории Петра I». Книга с уникальной историей станет знаковым экспонатом выставки. Интересные свидетельства о личности и некоторых фактах биографии Петра I можно встретить в уникальной книге «Кабинет Петра Великого» (1793 г.), изданной Осипом Петровичем Беляевым, хранителем коллекции Кунсткамеры (первый российский музей, основанный Петром I).

Кроме того, значимой частью коллекции станут издания петровской эпохи: «Арифметика» Магницкого» (1703 г.), «Геометрия практика» (1714 г.), «Введение, в гисторию европеискую…» Самуэля  Пуфендорфа (1718 г.) и некоторые другие книжные ценности.

Важным разделом выставки станут роскошные юбилейные издания, выпущенные к 200-летнему юбилею Петра I и к 300-летию Дома Романовых, а также к 200-летию Санкт-Петербурга.

Посетить Историко-книжную выставку «Петр I. Правитель. Просветитель» можно будет до 14 августа 2022 года.

Далеко не все жители нашей губернии знают, что Петр I дважды посещал Самарский край. В первый раз 22-летний будущий легендарный царь проплывал по Волге в 1695 году во время азовского похода. 10 (21) июня 1722 года во время персидского похода Петр Великий вместе с женой Екатериной осмотрел Самару. Подробности о связях нашего региона с именем первого русского императора гости областной научной библиотеки смогут узнать из уникальных материалов, представленных на выставке краеведческого отдела СОУНБ «Петр I и Самарский край».

Важной частью экспозиции будут исследования профессора кафедры российской истории Самарского университета Эдуарда Дубмана, в которых для посетителя откроются исторические факты, описывающие влияние великого правителя на дальнейшую жизнь региона. Жемчужинами представленной коллекции являются редкие артефакты: серебряные копейки времен правления Петра I (2 экз.), медные монеты эпохи Петра I: копейка, денга (1/2 копейки), полушка (1/копейки); купюра 500 руб. 1912 г. с портретом Петра I; юбилейная монета 5 руб. (1988 г.) с изображением Медного всадника; проездной сезонный жетон 1997 г. (май), посвященный посещению Петра I  Самары (алюминий, латунь, медь) работы В.В. Агафонова; жетон с портретом Петра I (алюминий, латунь, медь) работы В.В. Агафонова.

Посетить краеведческую выставку «Петр I и Самарский край» можно будет до 26 августа 2022 года.

Вход на обе выставки свободный, сообшает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУН

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