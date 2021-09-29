В СОУНБ открывается новый проект «Во!Время»

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2 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открывается новый проект «Во!Время», посвященный изучению культурной хроники 1985–1995 гг. на примере жизни города Куйбышева, когда он превращался в Самару.

Это было непростое время. Рушился «развитой социализм», менялись экономические и человеческие отношения, крах старого мира ощущался во всем, а жизнь настойчиво требовала нового: идей, языка, искусства, культурных кодов. Для того, чтобы развенчать мифы, окутывающие то время, и через дистанцию в три десятка лет услышать реальные истории из первых уст — от героев, чья молодость пришлась на эпоху перемен, — стоит прийти в галерею «Новое пространство».

По мнению организаторов, проект будет полезен сегодняшним «отцам» и их «детям», чтобы лучше понимать друг друга. Ведь культура, как известно, циклична: раз в 25–30 лет возвращается мода, пусть и на другом витке, вновь приходят прошлые тренды в одежде, музыке, настроениях, но узнавать знакомые мотивы или все постигать заново — лучше вместе.

Практически каждый день, начиная со 2 октября и до 17 октября, в галерее «Новое пространство» представят концерты, творческие встречи, лекции, кинопоказы и кураторские экскурсии. На протяжении всей программы будут проходить художественная и архитектурная выставки, экспозиции периодики, самиздата и видеохроники, отражающие дух своего времени.

Программа проекта «Во!Время» здесь.

Фото: пресс-служба СОУНБ