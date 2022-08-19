В СОУНБ открылась выставка «Жигулевская палитра» 

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19 августа в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в галерее «Новое пространство» открылась выставка XXVII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

За 27 лет истории конкурса «Жигулевская палитра» превратилась в многофункциональный проект по работе с одаренными детьми со всей России. Участники Жигулевской палитры» прошли весь цикл профессионального обучения – от ДХШ до высшего профессионального образования. В конкурсных номинациях в общей сложности заявили о себе участники, представляющие самые разные регионы: от Смоленска до Владивостока и от Архангельска до Астрахани, а также многие зарубежные страны.

В этом году «Жигулевская палитра» побила все рекорды: 5041 учащийся детских школ искусств, художественных школ, техникумов и университетов из 44 регионов России приняли в нем участие, отправив на конкурс 5526 работ. Просмотры творческих работ шли больше четырех месяцев. Награды разного достоинства получит 1641 участник.

На открытии состоится презентация школы креативных индустрий при Центре эстетического воспитания Кинеля, а также первая публичная презентация работ в номинации «Мультипликация».

Традиционно после открытия в рамках «Жигулевской палитры». состоится целая серия творческих встреч, мастер-классов и открытых уроков. 25 августа – тематический открытый урок «Основные элементы объемной вышивки», который проведет преподаватель Чапаевской Детской школы искусств № 1 Людмила Ракова, а 26 августа состоится открытый мастер-класс преподавателя Детской школы искусств Октябрьска Лидии Жуковой в технике «Соломка», сообщает пресс-служба СОУНБ.