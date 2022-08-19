Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас такой вагон есть в туристическом поезде «В Карелию», а до конца года аналогичные бистро появятся еще в пяти составах.
РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро
Также Армен Бенян проконтролировал работу стационара, посетив приемное отделение, отделения пульмонологии, ревматологии и реанимацию.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 4
Самара меняется, здания реставрируют.
В дореволюционном кирпичном доме на Садовой, 230 в Самаре появились дубовые резные двери
В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах.
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру
На аэродроме продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2.
Военно-технический форум «Армия-2022» стартовал в Самаре 
Участники Жигулевской палитры» прошли весь цикл профессионального обучения – от ДХШ до высшего профессионального образования.
В СОУНБ открылась выставка «Жигулевская палитра» 
Следующий матч наша команда проведет в гостях против «Спартака».
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Оренбург» - 3:0
Теперь он предстанет перед судом.
Житель Сергиевского района убил одного знакомого и угрожал убийством другому
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.96
-0.8
EUR 60.9
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Среди участников фестиваля «Сызранский помидор» состоится профилактическая оздоровительная акция
Сегодня на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" - "Факел"
«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открылась выставка «Жигулевская палитра» 

19 августа 2022 17:39
122
Участники Жигулевской палитры» прошли весь цикл профессионального обучения – от ДХШ до высшего профессионального образования.

19 августа в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в галерее «Новое пространство» открылась выставка XXVII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

За 27 лет истории конкурса «Жигулевская палитра» превратилась в многофункциональный проект по работе с одаренными детьми со всей России. Участники Жигулевской палитры» прошли весь цикл профессионального обучения – от ДХШ до высшего профессионального образования. В конкурсных номинациях в общей сложности заявили о себе участники, представляющие самые разные регионы: от Смоленска до Владивостока и от Архангельска до Астрахани, а также многие зарубежные страны.

В этом году «Жигулевская палитра» побила все рекорды: 5041 учащийся детских школ искусств, художественных школ, техникумов и университетов из 44 регионов России приняли в нем участие, отправив на конкурс 5526 работ. Просмотры творческих работ шли больше четырех месяцев. Награды разного достоинства получит 1641 участник.

На открытии состоится презентация школы креативных индустрий при Центре эстетического воспитания Кинеля, а также первая публичная презентация работ в номинации «Мультипликация».

Традиционно после открытия в рамках «Жигулевской палитры». состоится целая серия творческих встреч, мастер-классов и открытых уроков. 25 августа – тематический открытый урок «Основные элементы объемной вышивки», который проведет преподаватель Чапаевской Детской школы искусств № 1 Людмила Ракова, а 26 августа состоится открытый мастер-класс преподавателя Детской школы искусств Октябрьска Лидии Жуковой в технике «Соломка», сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
435
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
1057
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
5656
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1271
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
1126
Весь список