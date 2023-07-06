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Отдел читальных залов Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) приглашает на выставку-презентацию «Поэты-юбиляры – 2023. Топ 5: Ф.И. Тютчев, В.В. Маяковский, Э.А. Асадов, Р.Г. Гамзатов, Е.А. Евтушенко», сообщает пресс-служба СОУНБ.

2023 год богат на юбилейные даты знаменитых поэтов:

220 лет со дня рождения Федора Тютчева;

130 лет со дня рождения Владимира Маяковского;

100 лет со дня рождения Эдуарда Асадова;

100 лет со дня рождения Расула Гамзатова;

90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко.

Посетители выставки смогут больше узнать о жизни и творчестве любимых поэтов, многие из которых являются классиками.

В центре экспозиции прижизненные издания Федора Тютчева и Владимира Маяковского, которые сегодня являются особенно ценными. Не оставят равнодушными ценителей поэзии книги с автографами Евгения Евтушенко. Евгений Александрович несколько раз приезжал в Самару и губернию, дважды посещал нашу библиотеку, 28 мая 1998 года здесь состоялся его творческий вечер, а 5 декабря 2009 года поэт встретился с читателями и сотрудниками библиотеки. В своих фондах мы храним подаренные знаменитым литератором книги с дарственными надписями: «Моей родной Самаре» и «Областной научной библиотеке Самары. Поздравляю со 150-летием».

Среди экспонатов есть и книга с автографом дочери поэта Расула Гамзатова Салихат Гамзатовой. Салихат приезжала к нам в город в декабре 2014 года на Областной поэтический фестиваль «Белые журавли», посвященный 90-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова (1923–2003).

Любители творчества Эдуарда Асадова могут поближе познакомиться с автобиографией поэта «Интервью у собственного сердца», представленной на юбилейной выставке.

Выставка-презентация «Поэты-юбиляры – 2023. Топ 5: Ф.И. Тютчев, В.В. Маяковский, Э.А. Асадов, Р.Г. Гамзатов, Е.А. Евтушенко» будет работать до 30 августа 2023 г.

Вход свободный.

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Фото: пресс-служба СОУНБ