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В СОУНБ откроется выставка книг и документов о хлебном и кондитерском производстве

28 февраля 2023 21:03
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Хлеб издавна для всех народов, во всех культурах – нечто большее, чем просто продукт питания.

1 марта в 12.00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие комплексной выставки литературы и документов «Хлебобулочное и кондитерское производство: история и новые технологии». Экспозиция организована в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

На открытии выступят специалисты филиала Российского государственного архива научно-технической документации в городе Самаре.

Хлеб издавна для всех народов, во всех культурах – нечто большее, чем просто продукт питания. Это символ достатка, благополучия, семейного  очага. Так, у славян люди, совместно преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Отсюда обычай встречать гостей хлебом и солью. Хлеб также считали послом мира и дружбы между народами, не важно, как именно он называется – лаваш, фокачча, тортилья или хала. Кроме того, до сих пор не утихает спор между диетологами и нутрициологами, является ли хлеб частью правильного питания, а если да, то какой именно.

На выставке можно будет увидеть издания и документы из фондов областной научной библиотеки и филиала Российского государственного архива научно-технической документации в Самаре. Будут представлены материалы о развитии самарских хлебных и кондитерских предприятий. Кстати, не все сегодня знают, что наш город в прошлом считался хлебной столицей Поволжья и крупнейшим центром переработки зерна в России, и сегодня здесь  широко представлено хлебопекарное производство. Один из разделов коллекции документов будет посвящен самарским новациям в хлебопекарной и кондитерской отрасли.

Кроме того, экспозиция познакомит с новыми разработками российских ученых: описаниями изобретений, полезными моделями, новаторскими технологиями и рецептурами. Проиллюстрируют выставку картины знаменитых художников, воспевших хлеб.

В рамках выставочного проекта специалисты отдела правовой и патентно-технической информации запланировали творческую встречу с сотрудником Высшей биотехнологической школы Самарского государственного технического университета, кандидатом технических наук Ольгой Темниковой, а также мастер-класс «Фигурная детская сдоба».

С материалами выставки «Хлебобулочное и кондитерское производство: история и новые технологии» можно будет ознакомиться до 31 марта 2023 года.

Вход свободный, 12+

 

Фото:   ru.freepik.com

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