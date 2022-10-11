В шигонском Доме культуры актеры Самарского драмтеатра сыграли спектакль «Не покидай меня»

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В Доме культуры в селе Шигоны актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького сыграли спектакль режиссера Валерия Гришко «Не покидай меня».



— В это непростое для нашей страны время мы понимаем, что приехать из отдаленного района Самарской губернии в областной центр, к сожалению, могут не все, — говорит директор самарского драмтеатра Сергей Филиппов. – В этом театральном сезоне мы решили возобновить выездные мероприятия, и первыми посетили жителей села Шигоны.



Выбор постановки был неслучайным: спектакль «Не покидай меня», поставленный по пьесе белорусского драматурга Алексей Дударева, рассказывает о судьбе четырёх девушек-разведчиц, находящихся на спецзадании по уничтожению врага.



— В текущей информационной повестке очень важно помнить о значимых событиях в истории, которые пережила наша страна, — продолжает Сергей Филиппов. – Патриотичный спектакль «Не покидай меня» — это, с одной стороны грустная, но, с другой, светлая история о войне, любви, чести и чувстве долга.

Спектакль посетило более 400 человек. Многие жители приходили семьями.



— На таких спектаклях нужно быть, чтобы проникнуться атмосферой, — рассказывает глава Шигонского района Самарской области Сергей Строев. — Своей игрой, актёры возродили облик ушедших безвозвратно героев. Выражаю искреннюю благодарность от лица жителей района и от себя лично за замечательный подарок — показ спектакля «Не покидай меня». Надеюсь, эта встреча не последняя, и мы будем ждать новых спектаклей театра».

Здание Дома культуры в селе Шигоны было обновлено в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». Зрительный зал в ДК рассчитан на 420 мест. Здание оснащено современным звуковым и световым оборудованием. Такие возможности обновленного Дома культуры позвонили пригласить ведущий театр региона и устроить настоящий праздник для жителей.

Фото: минкульт СО