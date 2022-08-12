В селе Павловка состоится Областной фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик».

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13 августа в 11.00 на родине русского писателя Алексея Николаевича Толстого в селе Павловка Красноармейского района Самарской области состоится VII Областной (открытый) фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик».

Участники фестиваля: творческие делегации из 19 муниципальных образований Самарской области и ближайших регионов Российской Федерации. Это самодеятельные театральные коллективы и отдельные исполнители, коллективы театров моды, школ и студий костюма, объединения моделирования и конструирования одежды, мастера декоративно-прикладного творчества Самарской области и других регионов России.

В этом году фестиваль, который в первую очередь поддерживает талантливые коллективы, приобщает детей и молодежь к искусству, а также популяризирует любительское театральное искусство, пройдет по 5 номинациям:

«Мини-спектакль»;

«Кукольный театр»;

«Художественное слово»;

«Театральный костюм сказочного героя»;

«Любимый сказочный герой».

Конкурсные выступления участников «Золотого ключика» пройдут на двух открытых площадках. На площадке «Главная сцена» выступят девять самодеятельных театральных коллективов в номинации «Мини-спектакль»; жюри также оценит участников номинации «Кукольный спектакль»; пройдет дефиле лауреатов номинации «Театральный костюм сказочного героя» из семи муниципальных образований. На площадке «Художественное слово» будут звучать произведения русских, советских и современных авторов в прозе и стихах.

В течение всего праздника будет работать «Поляна сказок», где каждый желающий может заработать сказочную монетку – сольдо, проходя различные испытания: полетать на ступе с Бабой Ягой, вытянуть репку, нарубить дрова, перенести воду и растопить печь, загримироваться под любого сказочного персонажа. Заработав сольдо, можно будет обменять его на сладкий приз.

На выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества «Мастерство родного края» лучшие мастера Самарской области проведут мастер-классы по различным видам народного творчества. Здесь же жюри подведет итоги в конкурсной номинации «Любимый сказочный герой».

На протяжении всего праздника гости и участники фестиваля будут встречаться, общаться и фотографироваться с костюмированными сказочными героями. Юные гости фестиваля вместе с командой капитана Врунгеля совершат путешествие по русским мультипликационным сказкам. Также будут работать торговые ряды с сельской продукцией местных фермеров и предпринимателей.

Завершится «Золотой ключик» торжественной церемонией награждения победителей и участников фестиваля, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО