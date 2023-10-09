В САТОБ прошли три премьерных показа оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

144

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского. Три премьерных показа прошли 6, 7 и 8 октября.

После спектакля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил артистов и весь творческий коллектив с успешным премьерным показом оперы.

«По-моему, это потрясающе, шедеврально, это успех, триумф! Я уверен, что постановка просто обречена на долгую сценическую жизнь. Хотя, когда мы говорим о «Мастере и Маргарите», ни в чем уверенным быть нельзя. Но в чем я точно уверен – в том, что пройдут годы, а вы будете гордиться тем, что стали участниками этого замечательного события в культурной жизни страны. Поздравляю вас!» — обратился губернатор.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Михайловича Слонимского была написана в 1972 году. Слонимский был первым, кто музыкально интерпретировал этот сюжет. По указанию композитора, «Мастер и Маргарита» – камерная опера в трех частях.

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Как и в романе, время оперы протекает в двух измерениях – в мире евангельского повествования и в Москве 1920-30-х гг.

Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Несмотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену вышла почти вся труппа театра.

«Я бы назвал постановку мировой премьерой, потому что в этой редакции на русском языке опера никогда и нигде не была поставлена. Были попытки концертного исполнения. Были попытки исполнения на немецком языке в Германии, но в другой редакции. У нас полная редакция оперы, в которой есть и балет. Мы очень долго шли к этому событию. Это масштабный, труднейший спектакль, особенный даже для такого тяжеловеса в режиссуре, как Юрий Александров. Мне кажется, он сам до конца еще не осознает, какую глыбу поднял. Мы этот спектакль уже очень полюбили, он настоящий, живой» – рассказал Евгений Хохлов.

Сразу после первого исполнении в 1972 году на «Мастера и Маргариту» был наложен запрет. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте. Партию Понтия тогда спел народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус.

6 октября легендарный баритон вышел в роли римского прокуратора и на самарскую сцену. Также в премьерных показах приняли участие: солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, заслуженный артист России Михаил Губский (06.10 – партия Левия Матвея, 07.10 – партия Здравомыслящего), солист Большого театра России Иван Максимейко (06.10 и 08.10 – партия Иуды. Другие партии исполнили артисты самарского театра: Мастер — Владимир Боровиков, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков; Маргарита — Анастасия Лапа, Валерия Андреева, Любовь Захарова; Иешуа — Роман Николаев, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков; Пилат — Степан Волков; Воланд — Максим Сударев, Владимир Боровиков; Иуда — Ярослав Кожевников; Каифа — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Артем Камалитдинов; Левий Матвей — Максим Зырянов; Низа — Анастасия Вечеркина, Анна Костенко, Елена Марченко; Служанка — Мария Курьянова, Софья Цимбал; Палач Крысобой — Артем Камалитдинов, Сайфулло Юсупов; Гестас — Виктор Кондратюк, Давид Погосян; Дисмас — Евгений Саврасов, Владислав Новичков, Виктор Кондратюк; Начальник тайной стражи — Иван Пилюкшин, Григорий Жучковский; Здравомыслящий — Анатолий Невдах, Ярослав Кожевников; Критик 1 — Григорий Жучковский, Иван Пилюкшин; Критик 2 — Владислав Новичков, Евгений Саврасов; Критик 3 — Владимир Медведев; Бездомный — Ренат Латыпов, Егор Шагалов; Простоволосая — Екатерина Рогачева, Лия Габриелян, Наталья Бондарева. А также солисты балета: Фагот (Коровьев) – заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, кот Бегемот – Максим Маренин, Гелла – Екатерина Панченко, Низа – Полина Чеховских, Тофана – заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, кавалер Геллы – Дмитрий Петров, кавалер Низы – Сергей Купцов, дирижер на балу у сатаны – Александр Мазуренко.

Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора. Связь Сергея Слонимского с Самарой очень велика. Опера «Мастер и Маргарита» стала пятым произведением композитора, которое поставили на самарской сцене. Мировая премьера оперы «Видения Иоанна Грозного» в постановке Роберта Стуруа в 1998 году также состоялась здесь. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропович.

На премьере присутствовала вдова композитора – президент фонда Сергея Слонимского, профессор, музыковед, доктор педагогических наук Раиса Слонимская. Она выразила признательность всем, благодаря кому стала возможна эта уникальная постановка. «Премьера «Мастера и Маргариты» — особый день для меня, знаю, что Сергей Михайлович со мной. Я счастлива и не могу сдержать своих чувств и эмоций. Я действительно не один раз плакала, это были слезы радости, счастья», — поделилась Раиса Слонимская.

Режиссер-постановщик Юрий Александров отметил, что уже 40 лет сотрудничает с Самарским академическим театром оперы и балета. «Я очень люблю этот театр, всегда здесь были талантливые люди, замечательные актеры. И они были озадачены… Ведь эта постановка – вещь экспериментальная. К традиционной опере это не имеет никакого отношения. Это не пение, а особое существование артиста. Это как бы драматический спектакль с музыкой. И мне очень интересна эта тема, такого материала больше я не знаю. Это очень философская история. В Самаре, я знаю, есть публика, которая ждет, чтобы с ней говорили о высоких смыслах», — рассказал режиссер.

По словам доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Московской консерватории Елены Долинской, которая также в числе зрителей присутствовала на премьере, умение работать в разных стилях — характерная черта Сергея Слонимского как современного художника. «Эта опера отличается многим. Здесь нет традиционного для оперы гигантского оркестра. Он особый: каждый инструмент — это голос, который как бы следует за своим героем», — прокомментировала она.

Над постановкой также работали:

художник-постановщик Сергей Новиков,

художник по свету Ирина Вторникова,

балетмейстер-постановщик Надежда Калинина,

видеоконтент – Digital Opera Saint-Petersburg.

Следующие показы оперы «Мастер и Маргарита» состоятся 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ /Автор фото Александр Крылов