В САТОБ пройдут концерты оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

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11 мая в Самарском академическом театре оперы и балета состоятся два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов благотворительный.

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая 2021 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси. Сегодня это одно из самых ожидаемых и крупнейших событий в культурной жизни России.

В свой юбилей Московский Пасхальный фестиваль восхищает зрителей обширной географией и насыщенными программами — симфонической, хоровой, звонильной, благотворительной, объединяет в себе лучшие народные традиции, национальный колорит и бескрайнее многообразие нашей необъятной страны.

Как и в предыдущие годы, Фестиваль вновь намерен подтвердить высочайший статус музыкального события мирового уровня. Неизменными остаются его главные принципы: благотворительная, образовательная, просветительская деятельность и патриотизм.

Коллектив оркестра Мариинского театра по-прежнему ждет насыщенный и стремительный маршрут по городам России, принимающих Московский Пасхальный фестиваль.

В преддверии Открытия ХХ Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступают в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми, Кирове.

2 мая, в день светлой Пасхи, пройдет концерт в Московском концертном зале «Зарядье», там же состоится торжественное открытие юбилейного ХХ Московского Пасхального фестиваля. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева.

Затем музыканты продолжат свое путешествие по стране. Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Волгоград, Брянск распахнут Фестивалю свои двери.

И по уже сложившейся традиции, 9 мая, в День великой Победы, в Москве, на Поклонной горе, пройдет ежегодная общедоступная акция — концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В этот же день коллектив выступит на сцене Московского концертного зала «Зарядье».

По окончании праздничных концертов маэстро вместе с оркестром направятся в Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Набережные Челны, Челябинск, Сыктывкар, Салехард, Ханты-Мансийск.

17 мая музыканты сыграют два кульминационных концерта в Москве. Первое выступление пройдет в зале Врубеля Третьяковской галереи. А в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского состоится закрытие юбилейного Фестиваля.