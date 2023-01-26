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Главную роль играет любимец публики – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко.
В Самарском театре драмы премьера – спектакль к юбилею заслуженного артиста РФ Владимира Гальченко
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В Самарском театре драмы премьера – спектакль к юбилею заслуженного артиста РФ Владимира Гальченко

26 января 2023 20:29
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Главную роль играет любимец публики – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко.

Спектакль по пьесе французского драматурга Эрика –Эмманюэля Шмитта поставил режиссер Сергей Морозов (Санкт-Петербург).

Постановка по блестящей комедии французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесёт зрителей во Францию начала XIX века. В ней неразрывно соединились театр и жизнь, как два полюса одного целого. Великого актёра Фредерика Леметра играет любимец публики – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко.

«С этой ролью у меня связана личная история. Когда моему сыну Андрею, который пошел по моим стопам и работает сейчас в Российском академическом молодежном театре, было пять лет, он посмотрел спектакль «Фредерик» с Сергеем Мигицко в главной роли. Потом где-то нашел пьесу, прочитал и стал мне говорить, что я должен сыграть Фредерика Леметра. Что ж, семейная мечта моего сына сбылась. И сейчас он каждый день мне звонит, безусловно, он приедет на премьеру, а пока расспрашивает о том, как идут репетиции. И я ему говорю, что это не просто репетиции – это праздник», — делится своими эмоциями артист о своей новой роли.

Режиссер спектакля художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского театра «На Литейном».

«Это яркий, красивый спектакль, в котором сам театр должен сработать декорацией. Наша задача с художником взять и развернуть, показать зрителю изнанку, чтобы зрительный зал Самары превратился в сцену парижского театра. Если говорить про костюмы, то будет чистая стилизация под начало XIX века», — рассказывает режиссер Сергей Морозов.

Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» — один из самых массовых в самарской драме. В постановке задействовано более 35 артистов.

Музыка в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений» в постановке режиссера Сергея Морозова — страсть, которая входит в жизнь героев. Во время спектакля зритель услышит пронзительные мелодии, от которых дыхание перехватывает. Руководит музыкальной частью спектакля — композитор Василий Тонковидов. И вот, что его вдохновляло на написание музыки:

«История Фредерика, главного героя «…Бульвара преступлений», актера, фанатично преданного театру, не могла бы быть полной без истории любви к молодой девушке. Это любовь для него и радость, и боль, и трагедия, и открытие себя заново. Он сложная личность, прожженный циник, он знает о театре и жизни, как ему кажется, все, и его любовь полная неожиданность для него самого… Поэтому музыка в этом спектакле конечно о театре и конечно же о любви…», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Премьерные показы состоятся 27, 28 и 29 января.  (16+)
 

29 января – бенефис Заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Гальченко.


 

Фото: Александр Крылов/минкульт СО

    

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