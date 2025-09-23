В Самарском театре драмы пройдёт фестиваль одного дня, посвящённый Антону Павловичу Чехову

153

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького 6 октября 2025 г. пройдёт Фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025». Спецпроект проводится в год 165-летия великого русского писателя посвящён жизни и творчеству А.П. Чехова. 12+

Фестиваль одного дня – уникальная возможность общения с выдающимися мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, кинематографистами и литераторами, приобщения широкого круга зрителей к музейному наследию, к театральным постановкам.

В рамках Фестиваля 6 октября состоятся мероприятия:

• 12:00–13:30 – практический мастер-класс по актёрскому мастерству театрального режиссёра Михаила Милькиса «Импровизация как основа построения действия».

Открытый мастер-класс российского театрального режиссёра, актёра, педагога Михаила Милькиса будет посвящён мастерству актёра театра и кино.

• 15:00–16:30 – лекция о жизни и творчестве А.П. Чехова «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности» и показ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена» .

Лекции для старшеклассников, студентов и широкого круга слушателей читает заведующий отделом «Дом-музей А.П. Чехова» ГМИРЛИ имени В.И. Даля, учёный секретарь Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Дмитриевич Орлов.

После лекции состоится спецпоказ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена», созданного Академией Н.С. Михалкова по заказу Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» (Россия, 2025, 26 мин). Фильм-размышление о феномене актуальности творчества А.П. Чехова.

Экспериментальная сцена (г. Самара, пл. Чапаева, 1).

Предварительная регистрация по ссылке – academynsm.timepad.ru/event/3573...

• 18:00–19:00 – биографическая выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово».

Выставка «Чехов. Линия жизни» рассказывает о ключевых моментах жизни писателя от рождения до последних дней и освещает четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москву, Мелихово, Ялту и поездку писателя на о.Сахалин. Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни автора, будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

• 19:00–20:30 – показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота».

Академия Н.С. Михалкова представляет сценическое воплощение произведений А.П. Чехова из цикла «Метаморфозы» в исполнении актёров – выпускников Академии Н.С. Михалкова. Показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота» в постановке главного режиссёра Никиты Михалкова, режиссёров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разорёновой станет центральным и завершающим фестивальный день мероприятием.

«Надеюсь, что спектакль из цикла "Метаморфозы" – бренда нашей Академии – вновь не оставит никого из зрителей равнодушными. Традиционно мы обратимся к произведениям великого Антона Павловича Чехова и попробуем передать на сцене всю палитру эмоций и тонкость смыслов, заложенных в его рассказах. Мы намеренно не берём драматургические произведения, обладающие чётким замыслом и определённым сюжетным действием. Нам интереснее искать глубину текста и едва уловимые нюансы взаимоотношений характеров персонажей. Именно благодаря удивительной лаконичности его прозы перед нами встаёт невероятно сложная, но увлекательная и захватывающая задача найти новые оттенки актёрской игры и выразительности, чтобы как можно точнее передать всё то, что заложено в его произведениях», – отмечает главный режиссёр спектакля Никита Михалков.

В ролях: Владимир Безумов, Юлия Безумова, Милана Делавер, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Алексей Молодых, Варвара Ножко, Алина Соколова, Вячеслав Севостьянов.

Передвижной Фестиваль одного дня, посвящённый русским классикам, проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

Спецпроект охватил 30 городов России, общее количество участников мероприятий составило более 30 тысяч человек. В 2025 году Фестиваль одного дня пройдёт в Зеленограде (Москва), Химках, Ульяновке, Самаре и Уфе и станет площадкой для общения и культурного обмена с регионами России.

Организатор – АНО ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова».

Фото: минкульт СО