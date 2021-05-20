Я нашел ошибку
Главные новости:
"Жанна» — история поколения, становление которого пришлось на лихие 90-е.
В Самарском театре драмы состоится спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Жанна"
В Самаре заболели 35 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще - в графике, используя перья, тушь, акварель.
Самарский областной художественный музей: выставка «В поисках J» архитектора и художника Евгении Биктимировой
Андрей Турчак обратился к Главе государства с инициативой о присвоении еще 11 российским городам звания «Город трудовой доблести».
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам
Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси.
Самарский художественный музей первым после МАММ примет у себя выставку Календаря Pirelli 2020 «В поисках Джульетты»
Уже в эту субботу. Не пропустите!
На телеканале «Звезда» в эфир программа «Круиз-контроль», в которой ведущая проверит маршрут Самара - Тольятти
Конференция стала главной коммуникационной платформой ПФО по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.
В Самаре прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»
Среди тем, которые чаще всего поднимают жители: вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса сточных вод и др.
Дмитрий Азаров провел совещание по ключевым вопросам экологии Самарской области
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.08
EUR 89.77
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском театре драмы состоится спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Жанна"

20 мая 2021 21:33
29
"Жанна» — история поколения, становление которого пришлось на лихие 90-е.

21 мая, в 18:30, в Самарском академическом театре драмы им.М. Горького состоится спектакль «Жанна» (16+) по пьесе Ярославы Пулинович.

Рассказывает заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Елена Лазарева:

«Жанна» — история моего поколения, становление которого пришлось на лихие 90-е. Поэтому для меня спектакль — очень честный, может быть даже жёсткий разговор со зрителем, в результате которого мне хотелось бы не просто рассказать о бизнес-леди и её интрижке с молодым человеком в два раза моложе её, но и о том, как 90-е ломали людей и строили заново. И тем не менее, добившись власти, денег и всего, о чём можно только мечтать, человек в итоге пришёл к пониманию самых простых ценностей: любви, веры. Сила моей героини не в её успехе, а в умении признавать и принимать свои ошибки. В таком уровне жизнестойкости, когда, пройдя через чистилище, ты понимаешь, что это не за что-то, а для чего-то. Хотелось бы, чтобы и зритель, выходя после спектакля, о многом задумался».

Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств России и Узбекистана Вячеслав Гвоздков.
Режиссёр-педагог — Мария Селедец.

Действующие лица и исполнители:
Жанна Георгиевна – засл. арт. России, нар. арт. С. о. Елена Лазарева
Андрей Иванский — Денис Евневич
Катя — Екатерина Соловьёва
Виталий Аркадьевич — Виктор Мирный
Ольга — Любовь Анциборова
Вика — Анастасия Ермилина
Человек на кладбище — Сергей Видрашку
Коллектoры — Хамид Дышниев, Пётр Жуйков
Мальчики — Игорь Новиков, Ярослав Василенко, Максим Горюшкин.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: "Жанна" спектакль театр драмы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра.
18 мая 2021, 16:25
«Театр для театра»: в театре «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов Чехова 
Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра. Культура
700
Пьеса о том как, подслушанный бытовой разговор на рынке двух продавщиц перерастает в легкий абсурд.
11 мая 2021, 14:56
Спектакль Всероссийского проекта «РУПОР 63» пройдёт в музейно-выставочном комплексе «Самара Космическая»
Пьеса о том как, подслушанный бытовой разговор на рынке двух продавщиц перерастает в легкий абсурд. Культура
788
В спектакле занят народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов.
03 мая 2021, 16:31
В самарском театре драмы покажут драматическую балладу «Не покидай меня»
В спектакле занят народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Культура
977
В центре внимания
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
110
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
290
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
440
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
20 мая 2021  10:54
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
Благоустройство
213
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
406
Весь список