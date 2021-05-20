В Самарском театре драмы состоится спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Жанна"

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21 мая, в 18:30, в Самарском академическом театре драмы им.М. Горького состоится спектакль «Жанна» (16+) по пьесе Ярославы Пулинович.

Рассказывает заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Елена Лазарева:

«Жанна» — история моего поколения, становление которого пришлось на лихие 90-е. Поэтому для меня спектакль — очень честный, может быть даже жёсткий разговор со зрителем, в результате которого мне хотелось бы не просто рассказать о бизнес-леди и её интрижке с молодым человеком в два раза моложе её, но и о том, как 90-е ломали людей и строили заново. И тем не менее, добившись власти, денег и всего, о чём можно только мечтать, человек в итоге пришёл к пониманию самых простых ценностей: любви, веры. Сила моей героини не в её успехе, а в умении признавать и принимать свои ошибки. В таком уровне жизнестойкости, когда, пройдя через чистилище, ты понимаешь, что это не за что-то, а для чего-то. Хотелось бы, чтобы и зритель, выходя после спектакля, о многом задумался».

Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств России и Узбекистана Вячеслав Гвоздков.

Режиссёр-педагог — Мария Селедец.

Действующие лица и исполнители:

Жанна Георгиевна – засл. арт. России, нар. арт. С. о. Елена Лазарева

Андрей Иванский — Денис Евневич

Катя — Екатерина Соловьёва

Виталий Аркадьевич — Виктор Мирный

Ольга — Любовь Анциборова

Вика — Анастасия Ермилина

Человек на кладбище — Сергей Видрашку

Коллектoры — Хамид Дышниев, Пётр Жуйков

Мальчики — Игорь Новиков, Ярослав Василенко, Максим Горюшкин.

Фото: минкульт СО