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В Самарском регионе продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

15 апреля 2025 18:59
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В Самарском регионе продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

В 2025 – 2029 годах в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа «Культурные люди», которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации:  где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.

Мини-кластеры откроются в обновленных домах культуры, которые отремонтировали и модернизировали в последние пять лет большей частью в рамках национального проекта «Культура». С этого года работа по развитию инфраструктуры культуры будет продолжена в рамках нацпроекта «Семья». 

Творческие команды городов и районов губернии, где должны появиться новые локации, вместе с методистами Агентства социокультурных технологий уже разработали свои концепции с учетом запроса местных жителей и культурных традиций. Арт-пространства в первую очередь будут отвечать запросам молодежи, развивать креативные индустрии, помогут выявить и поддержать начинающие таланты, придадут новый импульс культурной жизни на периферии.

В 2025 году планируется создать 11 мини-кластеров в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнево и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.

Главная цель – наполнить мини-кластеры актуальными смыслами и современным оборудованием, чтобы найти и поддержать новые таланты, привлечь молодежь в культуру.

В Кинеле, в местном доме культуры, появится молодежный креативный центр  «#ПроДвиж» многофункциональное пространство, где молодежь сможет организовать свой досуг, общаться с единомышленниками  и наставниками.

«В Кинеле много творческой молодежи, и есть где заниматься детям до 17 лет, – рассказал Эдуард Мурашкин, руководитель управления культуры и молодежной политики г.о. Кинель. – Но у нас нет единого пространства для молодых людей старше 18 лет – студентов и работающих. Поэтому и будем создавать для них креативный центр. Здесь будем проводить разноформатные мероприятия: от мастер-классов и творческих встреч, концертов и спектаклей, до городских и региональных конкурсов и фестивалей. В частности, «#ПроДвиж» станет резиденцией Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий «Артикул», который проходит в Кинеле».

За последние годы в городском доме культуры капитально отремонтировали и оснастили высокоскоростным интернетом помещения для репетиций и массовых мероприятий. В прошлом году уже отремонтировали помещение для организации молодежного креативного центра. Теперь, благодаря программе «Культурные люди», учреждение укомплектуют современным оборудованием и инструментами.

Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» – центр культурной жизни микрорайона «Правая Волга» в Октябрьске. Он находится в отдаленной от центра части города с плотной жилой застройкой и именно здесь решили открыть арт- кластер. Он объединит молодежные театральные студии, которые сегодня базируются в разных точках города. В планах – организовать современную творческую площадку, где будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и драматургии с участием ведущих режиссеров и актеров губернии. Мини-кластер – это три помещения и зрительный зал.

«Здесь откроются мини-студии звукозаписи, дополнительно оборудуем сцену, закупим аппаратуру не только звуковую, но и для швейной мастерской, где студийцы сами будут создавать костюмы. В настоящее время закупаем оборудование, уже приобрели и установили профессиональное освещение сцены. Открытие театрального мини-кластера запланировано на четвертый квартал этого года», – поделилась планами  Жанна Андриевская, директор управления социального развития администрации Октябрьска.

Напомним, программа «Культурные люди» состоит из 4 блоков, куда входят приоритетные направления развития отрасли культуры: «Культурные пространства», «Культурный потенциал», «Культурные инициативы», «Культурный старт». Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу – в регионе отремонтировали уже более 50 объектов культуры, закупили необходимое оборудование в 75 учреждений, открыли свыше 36 модельных библиотек. 

Фото – Министерство культуры Самарской области

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