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В Самарском историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с писателем Виктором Скляром
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В Самарском историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с писателем Виктором Скляром

1 апреля 2022 21:30
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Вход свободный.

2 апреля отмечается Международный день детской книги в честь дня рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Цель этого дня – показать непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений, а также привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

В этот день, 2 апреля в 13:00, в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с писателем Виктором Скляром, среди произведений которого и стихи, и басни, и сказки для детей. В настоящее время Виктор Давидович выпустил 3 книги под своим авторством.

Виктор Давидович – уникальный мастер. Вместе с супругой Татьяной они развивают в нашем регионе богатую российскую традицию валяния, вдохнув новую жизнь в декорирование традиционных валенок, которые стали визитной карточкой творческой деятельности мастеров.

До 10 апреля в историческом парке «Россия – Моя история» вы сможете увидеть выставку Татьяны и Виктора Скляр «Валяные чудеса», где представлена богатая коллекция изделий, изготовленных из натуральной овечьей шерсти: традиционная русская обувь, шляпки, колпаки, носочки, варежки, аксессуары дамского гардероба. Главная гордость коллекции мастеров – исторические головные уборы, коллекция платьев и костюмов в народном стиле.

Вход свободный.

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