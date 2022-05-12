В Самарской областной детской библиотеке прошла акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»

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Более 12700 организаций и учреждений по всему миру в один день приняли участие в XIII Международной Акции Самарской областной детской библиотеки «Читаем детям о Великой Отечественной войне».

5 мая в 11:00 накануне 77-ой годовщины Великой Победы Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, д. 8) провела XIII Международную Акцию «Читаем детям о Великой Отечественной войне».

Уникальная акция зародилась в стенах Самарской областной детской библиотеки и впервые прошла в 2010 году. Ежегодно к акции присоединяются несколько тысяч детских учреждений. Сейчас она объединяет уже более 84 регионов страны, Республики Беларусь, Казахстран, ДНР и ЛНР. За 12 лет участниками Акции стали более 4,5 млн. детей и подростков. В этом году в Акции приняли рекордное количество участников – 12742 организаций и учреждений.

Все эти годы основная идея Акции остается прежней – живое чтение вслух и обсуждение произведений о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны детям от 5 до 14 лет. Самый понятный и откровенный разговор, спустя многие десятилетия о такой тяжелой, но важной теме – через книги. Книги хранят память прошлых поколений. Написаны они на основе живых историй, дневников и фронтовых писем, и все они стали литературными «памятниками» людям и событиям Великой Отечественной войны.

Началась Акция по традиции в один день – в этом году 5 мая (последние годы 6 мая) ровно в 11:00. В здании библиотеки (ул. Невская, 8) она прошла сразу на трех площадках по возрастам: для воспитанников детских садов, школьников – учеников начальной школы и подростков. Для всех были подобраны произведения, которые найдут отклик в сердцах детей и подростков. Кроме того в библиотеке для юных читателей были развернуты разнообразные выставки печатных изданий о Великой Отечественной войне.

Традицией стало и участие в Акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» почетных чтецов – известных личностей Самарской области, ветеранов, бывших узников концлагерей, детей войны, переживших немецко-фашистскую оккупацию. В числе почетных чтецов в разные годы выступали министр культуры Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы, сотрудники министерств, актеры областных театров, руководители учреждений и другие известные люди региона. В юбилейном для Акции 2019 году почетным чтецом был даже летчик-космонавт и наш земляк Олег Дмитриевич Кононенко, который прочитал фрагмент произведения в записи с борта МКС.

В этом году почетными чтецами стали двое известных людей нашей области. В читальном зале библиотеки воспитанникам самарских социальных учреждений – детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации (10-13 лет)

«Рассказ об отсутствующем» Льва Кассиля прочла Регина Алексеевна Воробьева – министр социально-демографической и семейной политики Самарской области (запись трансляции по ссылке).

«Выбрала я именно это произведение, потому что там как раз речь идет о герое, которому всего 13 лет, и уверена, что ребята будут в какой-то момент себя анализировать и представлять, насколько они тоже совпадают качествами, которые были у этого героя, смогли бы они совершить такой же героический поступок» — рассказала Регина Алексеевна.

В отделе обслуживания школьников рассказ Юрия Яковлева «Реликвия» ученикам 4 класса самарской школы №16 прочел Денис Сергеевич Бокурадзе – художественный руководитель театра-студии «Грань» (г. о. Новокуйбышевск), кандидат культурологии, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2016г., 2017г., 2018г.).

«Я сразу начинаю все это пропускать через себя, переживать. Мне кажется, мы «подключились» с детьми друг к другу и состоялся диалог. Это очень важно. Очень не люблю мероприятия «для галочки» — здесь, как раз, мероприятие для души, для осознания важности памяти. Глаза ребят, в которые я смотрел сегодня, которые на меня смотрели – видно было, что им это нужно. И мне это нужно» — поделился впечатлениями от участия в Акции Денис Бокурадзе.

Для дошкольников чтецами выступили сотрудники отделов обслуживания дошкольников – Тамара Петровна Каргина, Лариса Владимировна Воробьева и Анна Алексеевна Коновалова.

В этот же день в 17:00 в здании библиотеки для детей от 7 до 14 лет и родителей пройдет спектакль «Мой добрый папа» по одноименной книге Виктора Голявкина в исполнении студентов ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств» — участников творческого объединения «Лилиархат».

Кроме чтения в здании в день Акции сотрудники библиотеки традиционной проводят Акцию и для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: в детских домах, социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах, учреждении системы МВД.

«Мы уверены, что книги о Великой Отечественной войне нужно обязательно читать подрастающему поколению. Через них передается память, уважение к подвигу, который совершили наши предки. Эти книги воспитывают патриотизм и чувство национальной гордости за свою страну, дают надежду на то, что живая связь времен не прервётся» – рассказывает о главной цели события Елена Владимировна Кодейкина – автор и куратор Акции, заместитель директора по развитию Самарской областной детской библиотеки.

В течение всего мая в библиотеке для читателей работали интерактивные выставки печатных и электронных изданий о Великой Отечественной войне.

Фото: минкульт СО