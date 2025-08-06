В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»

162

10 августа в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет заключительная авторская экскурсия Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти» (12+).

В воскресенье пройдет финисаж проекта «Фактура памяти». Это первая персональная выставка Алсу Коуки Амри, на которой собраны произведения разных лет, демонстрирующие ключевые этапы развития творчества художницы.

Проект посвящен исследованию памяти. Передающееся из поколения в поколение наследие существует не только в материальной форме, но и в виде привычек, установок, «здравого смысла». Как разобраться с этим хрупким багажом? Через художественные образы Алсу предлагает внимательный и бережный путь к разбору прошлого и переосмыслению настоящего – путь, в котором каждый может увидеть собственную историю.



10 августа 16.00

Вход свободный.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)