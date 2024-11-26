В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма

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27 ноября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится лекция историка архитектуры Армена Арутюнова «Шедевры закавказского модернизма», посвященной архитектурным объектам Грузии и Армении.

На персональной выставке Саши Браулова «Жить. Строить. Шить» представлены вышивки не только российских памятников модернизма, но и зарубежных. И отдельное внимание художник уделил архитектуре Закавказья. На лекции историка архитектуры Армена Арутюнова речь пойдет о шедеврах модернизма Грузии и Армении, представленных в экспозиции и не только, о локальных особенностях проектирования в эпоху массового строительства, национальном колорите, истории и судьбе объектов, сохранившихся и утраченных.

12+

27.11 в 19.00

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)