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В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ

8 апреля 2025 10:55
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ

В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ! Жители региона приглашаются исследовать самые интересные места губернии и поделиться своими открытиями в соцсетях.

Величественные монументы и исторические здания, маленькие улочки и широкие проспекты, необъятные просторы полей, рек и лесов – в Самарской области есть огромное количество достопримечательностей, воспетых в стихах и прозе или же просто носящих имена известных деятелей, либо упомянутых в тех или иных литературных произведениях. В Самаре бывали, жили, творили, трудились многие выдающиеся личности – писатели Алексей Толстой и Максим Горький, учёные-конструкторы Сергей Королёв и Николай Кузнецов, композитор Дмитрий Шостакович и поэт Владимир Высоцкий, а также десятки и сотни других прославленных деятелей. Областная библиотека предлагает самарцам вспомнить об этих людях, определивших в своё время облик губернии, и рассказать о них своим друзьям «ВКонтакте», приняв участие в проекте #САМАРАЧИТАЙ. 
 Для этого нужно:

1) сфотографировать себя или родных, друзей на фоне достопримечательности или записать видео;

2) сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором. Книгу лучше всего взять на фотопрогулку с собой!

3) опубликовать пост на свой личной странице «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.

Все участники акции получат именные электронные сертификаты, а авторы лучших публикаций также будут удостоены призов от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров акции.

Хотите попробовать себя в качестве виртуального гида и рассказать всем о любимых «литературных» местах вашего района? Тогда присоединяйтесь к акции #САМАРАЧИТАЙ!

Заявки на участие в проекте принимаются до 31 октября включительно. О подробных правилах акции можно узнать в её положении. Все последние новости #САМАРАЧИТАЙ будут размещены в официальном сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями!

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