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29 октября 2024 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с писателем Сергеем Ельчениновым и презентация его новой книги «Марьевка. Деревенские рассказы». Возрастное ограничение: 12+

Сергей Васильевич Ельченинов – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Беловка Богатовского района. На протяжении многих лет он занимается литературным творчеством, публикует свои стихотворения и рассказы. Первой книгой писателя стал сборник стихов и рассказов «Дорога», вышедший в 2014 году.

Книга «Марьевка. Деревенские рассказы» посвящена родному селу автора – Марьевке, что находится в Борском районе. Здесь, в этом маленьком живописном уголке Самарской области, прошло детство писателя. В своем новом произведении Сергей Ельченинов обращается к своим самым ранним воспоминаниям, воскрешая в памяти людей и события давно минувших лет. Воссоздавая на страницах образ села в прошлом веке, он рассказывает о том, чем жила российская глубинка, какого уклада, традиций и мышления придерживались деревенские жители в Самарской губернии.

Начало мероприятия – в 15.00.

Адрес: Самара, пр-кт Ленина, д 14А. Самарская областная универсальная научная библиотека, 2 эт., отдел «Искусство»