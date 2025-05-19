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В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль

19 мая 2025 11:59
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В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль

Второй год подряд регион лишается одного из самых ярких музыкальных праздников. Отменен Грушинский фестиваль, традиционно проводившийся летом под открытым небом на Мастрюковских озерах.

Как рассказывал OBOZ.INFO, в 2024 году в привычном формате – многодневное мероприятие с многочисленными площадками и концертами он не проводился. Отмена была связана со сложностями обеспечения безопасности на масштабном фестивале.

В 2025 году история повторилась.

«Как организаторы Грушинского фестиваля, мы вынуждены признать, что в этом году Грушинского фестиваля НЕ будет», — сообщили организаторы (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Причина та же: сложности с обеспечением безопасности фестиваля. Организаторы не пожелали организовать мероприятия, обеспечивающие безопасность гостей фестиваля, в соответствии с установленными нормами.

«Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов. К сожалению, в текущих условиях мы не можем взять на себя такие обязательства», — признаются грушинцы в своем сообщении.

При этом, как следует из записи организаторов, они искали способы решить проблему. В частности, предлагали властям Самарской области разделить сферы ответственности, чтобы организацией мер безопасности, устройством быта, обеспечением чистоты и другими сугубо организационными вопросами занимались профильные ведомства региона.

Организаторы же фестиваля, судя по их сообщению в соцсетях, выполняли бы только функцию, схожую с работой творческих агентов, обеспечивающих присутствие артистов на мероприятии.

«Чтобы мы отвечали за творческую часть организации фестиваля, а за безопасность, проживание, питание, вывоз мусора, парковку, торговлю и иные организационные вопросы отвечали соответствующие службы. Однако, увы, наше предложение не нашло поддержки», — рассказали они.

Новость об отмене фестиваля прокомментировал самарский политик, депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

«Вот так постепенно убивают один из самых известных на всю страну со времен СССР самарских «брендов»- «Грушинский фестиваль», — написал политик. Он вспомнил долгоиграющую историю с расколом фестиваля, ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции: «Сначала две группы «околобардов» перетягивали друг у друга фестиваль и делили деньги Поляну. Потом пандемия, ах заразятся. Потом ещё что-то».

Также он резко негативно охарактеризовал ситуацию в 2025 году, назвав ее «позором»: «И вот уже власть не хочет брать на себя обеспечение порядка и безопасности. Проще закрыть. Позор, конечно», — заявил он.

Он также высказал предположение, что отмена связана как раз со скандальным расколом фестиваля.

В пользу этого, в частности, свидетельствовала появлявшаяся в последние дни информация о том, что фестиваль все-таки состоится. Некоторые порталы утверждали, что подтверждение получено от Министерства культуры Самарской области.

Организаторы фестиваля также отмечают, что слышали о том, что якобы в первые выходные июля готовится фестиваль авторской песни.

«Официального объявления об этом на сегодняшний день нет. Как владельцы прав на Грушинский фестиваль, официально заявляем свое несогласие. Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится — мы просим не называть его Грушинским», — говорится в сообщении.

«Из чего можно сделать вывод, что мы наблюдаем уже поднадоевший всем спор «правоторговцев» именем Грушина. И одновременно сказку про «вершки и корешки». Как вы всех уже достали со своей дележкой бабок …», — заявил Михаил Матвеев.

В социальных сетях Клуба Валерия Грушина также на счет проведения альтернативного фестиваля информации нет. 

Теги: В центре внимания

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