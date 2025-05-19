В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль

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Второй год подряд регион лишается одного из самых ярких музыкальных праздников. Отменен Грушинский фестиваль, традиционно проводившийся летом под открытым небом на Мастрюковских озерах.

Как рассказывал OBOZ.INFO, в 2024 году в привычном формате – многодневное мероприятие с многочисленными площадками и концертами он не проводился. Отмена была связана со сложностями обеспечения безопасности на масштабном фестивале.

В 2025 году история повторилась.

«Как организаторы Грушинского фестиваля, мы вынуждены признать, что в этом году Грушинского фестиваля НЕ будет», — сообщили организаторы (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Причина та же: сложности с обеспечением безопасности фестиваля. Организаторы не пожелали организовать мероприятия, обеспечивающие безопасность гостей фестиваля, в соответствии с установленными нормами.

«Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов. К сожалению, в текущих условиях мы не можем взять на себя такие обязательства», — признаются грушинцы в своем сообщении.

При этом, как следует из записи организаторов, они искали способы решить проблему. В частности, предлагали властям Самарской области разделить сферы ответственности, чтобы организацией мер безопасности, устройством быта, обеспечением чистоты и другими сугубо организационными вопросами занимались профильные ведомства региона.

Организаторы же фестиваля, судя по их сообщению в соцсетях, выполняли бы только функцию, схожую с работой творческих агентов, обеспечивающих присутствие артистов на мероприятии.

«Чтобы мы отвечали за творческую часть организации фестиваля, а за безопасность, проживание, питание, вывоз мусора, парковку, торговлю и иные организационные вопросы отвечали соответствующие службы. Однако, увы, наше предложение не нашло поддержки», — рассказали они.

Новость об отмене фестиваля прокомментировал самарский политик, депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

«Вот так постепенно убивают один из самых известных на всю страну со времен СССР самарских «брендов»- «Грушинский фестиваль», — написал политик. Он вспомнил долгоиграющую историю с расколом фестиваля, ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции: «Сначала две группы «околобардов» перетягивали друг у друга фестиваль и делили деньги Поляну. Потом пандемия, ах заразятся. Потом ещё что-то».

Также он резко негативно охарактеризовал ситуацию в 2025 году, назвав ее «позором»: «И вот уже власть не хочет брать на себя обеспечение порядка и безопасности. Проще закрыть. Позор, конечно», — заявил он.

Он также высказал предположение, что отмена связана как раз со скандальным расколом фестиваля.

В пользу этого, в частности, свидетельствовала появлявшаяся в последние дни информация о том, что фестиваль все-таки состоится. Некоторые порталы утверждали, что подтверждение получено от Министерства культуры Самарской области.

Организаторы фестиваля также отмечают, что слышали о том, что якобы в первые выходные июля готовится фестиваль авторской песни.

«Официального объявления об этом на сегодняшний день нет. Как владельцы прав на Грушинский фестиваль, официально заявляем свое несогласие. Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится — мы просим не называть его Грушинским», — говорится в сообщении.

«Из чего можно сделать вывод, что мы наблюдаем уже поднадоевший всем спор «правоторговцев» именем Грушина. И одновременно сказку про «вершки и корешки». Как вы всех уже достали со своей дележкой бабок …», — заявил Михаил Матвеев.

В социальных сетях Клуба Валерия Грушина также на счет проведения альтернативного фестиваля информации нет.