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"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
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В Самарской области пройдет онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»

29 марта 2024 10:39
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В Самарской области пройдет онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»

 

29 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 7-й выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство».

Спикеры расскажут об особенностях спортивной фотографии, съемок природы и животных объектов, макрофотографии, художественной фотографии. Расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах. Покажут работы известных фотографов, а также авторские работы.

В качестве спикеров выступят:

Юрий Хаимович Стрелец

член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; руководитель фото-службы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КоммерсантЪ». Победитель конкурса «Золотое перо Губернии», лауреат IV Международного журналистского конкурса «Репортаж, изменивший судьбу» в номинации «Фоторепортаж», г. Москва; призер Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия наших побед», г. Сочи, в номинации «Лучший фоторепортаж» среди региональных СМИ, победитель Всероссийского конкурса проф. мастерства для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол» имени В.Ю. Матвеева в номинации «Фотография».

Наталия Николаевна Шинкевич,

секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник, победитель Всероссийского конкурса «Стихии науки», финалист Всероссийского конкурса «Самарский взгляд – Россия».

Елена Владимировна Фомина,

фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; Фотограф Года BICFP 2022 – обладатель GRAN PRIX, лауреат всероссийских и международных фотофестивалей и премий («АРГУС-2023. Фотография среди искусств», «ОБЪЕКТИВно о детях», «BICFP», «Отцы и дети» и др.), финалист XXVII Областного фестиваля фотографии им. А. О. Карелина и М.П. Дмитриева, «Самарский взгляд – Россия», и др.

Елена Анатольевна Абкина,

руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России, координатор работы с Фотообъединением СОО СЖР.

Модератор:

Ирина Анатольевна Лукьянова,

главный редактор "Свежей газеты. Культуры", председатель общественного совета федерального проекта "Добрые новости".

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239023 .

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78

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