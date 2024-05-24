В Самарской области пройдет Х всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации

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Со 2 по 8 июня в Самарской области пройдет юбилейный Х всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. Третий год подряд Самара и Самарская область становятся столицей Всеармейского фестиваля Ансамблей песни и пляски ВС РФ.

Напомним, в прошлом году Самара с большим успехом приняла фестиваль во второй раз, и по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова была вновь подана заявка на проведение этого события в нашей области. Главным Военно-политическим Управлением ВС РФ инициатива была поддержана.

В этом году 12 ведущих армейских коллективов Центрального, Южного, Ленинградского и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, Железнодорожных войск представят концертную программу «Будущее Великой России». Именно эти слова станут девизом Х юбилейного фестиваля. В концертные программы ансамблей войдут произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы.

Фестиваль – яркий пример мобилизующей роли военного искусства в Вооруженных Силах и является одним из источников мужества и патриотизма. Каждое выступление ансамблей – это творческое отражение героизма военнослужащих – участников специальной военной операции – их верности Отечеству и вере в победу. Глава Самарской области Дмитрий Азаров отмечал важную объединяющую составляющую фестиваля. «Этот фестиваль, конечно, вселяет уверенность в наши Вооруженные силы и способствует единству армии и народа, которые сегодня в патриотическом порыве объединили свои усилия, чтобы вновь очистить мир от нацизма», – сказал Глава региона.

По инициативе Губернатора была расширена география проведения фестиваля, и он стал проводиться не только на центральной концертной площадке – Дом офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ, но также в муниципальных районах Самарской области. В этом году фестивальные мероприятия охватят 12 муниципальных образований: г.о. Самара, г.о Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Сызрань, м.р. Кинель-Черкасский, м.р.Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Красноярский, м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р.Сызранский, м.р. Борский. Значимой составляющей программы фестиваля станут выступления перед воинами Российской Армии и участниками СВО, проходящих лечение и реабилитацию в военных госпиталях и санаториях Самарской области. Основные концерты пройдут на территории Дома офицеров Самарского гарнизона.

Конкурсные концерты будут проходить до 6 июня. А 8 июня состоится церемония закрытия и награждение победителей фестиваля.

Главной наградой фестиваля станет вручение Гран-При. Коллективы ансамблей, занявшие I, II и III места, удостоятся почётного звания «Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации».

В состав жюри войдут представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства Самарской области.

Организаторами фестиваля выступает Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации, при поддержке Правительства Самарской области.

Программа фестиваля:

2 июня 17:00 – торжественная церемония открытия фестиваля на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ (г. Самара, ул. Шостаковича, 7);

с 3 по 6 июня – конкурсные дни Фестиваля с исполнением концертной программы «Будущее Великой России» в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ (г. Самара, ул. Шостаковича 7), а также в муниципальных районах Самарской области. Подробная программа фестиваля размещена на сайте Дома офицеров https://samaragdo.ru;

8 июня 15:00 – торжественная церемония награждения победителей на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ (г. Самара, ул. Шостаковича, 7).

Вход на все мероприятия фестиваля – свободный!

Фото: Департамент информационной политики