В Самарской области пройдет фестиваль «Душа Баяна»

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С 18 августа по 5 сентября 2021 года пройдёт 2-ой областной фестиваль «Душа Баяна», посвященный 170-летию Самарской губернии.

Это уникальный по своему формату фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства.

В 2018 году Фестиваль впервые прошёл в Самарской области и получил широкое признание и любовь жителей губернии, а в 2019 и 2020 годах тепло был принят в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

Художественный руководитель Фестиваля — Сергей Иванович Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, композитор, певец, основатель дуэта «Баян микс».

В рамках празднования 170 — летия Самарской губернии, в период с 18 августа по 5 сентября 2021 года, пройдут отборочные туры по городам и районным центрам Самарской области. Заключительный Гала-концерт и церемония награждения запланированы на сентябрь 2021 года.

В Фестивале принимают участие представители всех 37 муниципальных образований Самарской области. Участниками фестиваля могут быть без ограничения по возрасту самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты-инструменталисты, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, хореографы. Ими может быть представлена как академическая программа, так и эстрадная, джазовая, симфоническая, фолк, поп, рок, этно, фьюжн и другие программы. В жюри фестиваля входят заслуженные деятели искусств России.

По итогам конкурсных выступлений все участники получат памятные сувениры от организаторов Фестиваля, а многоуважаемое жюри в каждой номинации определит Лауреатов I, II, III степени, а также специальными дипломами будут отмечены самые юные и возрастные участники Фестиваля.