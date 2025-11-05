В Самарской филармонии состоится премьера симфонической поэмы «Стикс»

140

В рамках Фестиваля искусств «Самарская осень-2025» 12 ноября 2025 года состоится премьера в Самаре симфонической поэмы «Стикс» для альта, смешанного хора и симфонического оркестра, написанная специально для Юрия Башмета много лет назад всемирно известным грузинским композитором Гией Канчели. 12+



Композитор написал это произведение, когда переживал утрату родных и двух близких друзей — Авета Тертеряна и Альфреда Шнитке. По словам Канчели, он выбрал в качестве солирующего инструмента альт, потому что его тембр «способен объединить миры живых и мёртвых».



Этот глубоко-философский концерт бархатным альтовым звучанием словно объединяет противоположные миры, разделённые водами Стикса (в греческой мифологии — река, протекающая в подземном царстве Аида, через которую Харон переправлял умерших), ведёт душу к примирению, миру и согласию.



Программа

С. Рахманинов. Духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»

С. Танеев. «Развалину башни, жилище орла» из цикла Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского

Д. Шостакович. Три фрагмента из цикла «Десять поэм на слова революционных поэтов»:

«Девятое января», слова А. Коца

«Смолкли залпы запоздалые», слова Е. Тарасова

«Они победили», слова А. Гмырёва

Г. Свиридов. Пять хоров на слова русских поэтов:

«Об утраченной юности», слова Н. Гоголя

«Вечером синим», слова С. Есенина

«Повстречался сын с отцом», слова А. Прокофьева

«Как песня родилась», слова С. Орлова

«Табун», слова С. Есенина



Г. Канчели. «СТИКС» для альта, смешанного хора и симфонического оркестра

Исполнители

Государственная академическая хоровая капелла России им.А.А. Юрлова

Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк

Главный хормейстер – заслуженная артистка России Марина Балянская

Хормейстеры – Александр Финашев, Елена Бондарева



Солист – Сергей Полтавский (альт)



Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии

Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Денис Власенко



Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова

Фото: пресс-служба Самарской филармонии