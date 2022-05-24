В Самарской филармонии выступит легендарный Бурятский государственный национальный театр песни и танца 

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25 мая в 19:00 в Концертном зале Самарской филармонии выступит легендарный Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» с концертной программой «Моя Бурятия».

Гастроли театра проходят при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Росконцерта, ТАСС, в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана — Гастроли национальных коллективов «Мы – Россия».

Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

Зрители увидят лучшие номера из репертуара театра. Старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции будут представлены балетной труппой и солистами театра. Десятки видов костюмов и бесчисленное количество украшений поразят своим богатством взыскательного зрителя, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО