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В Самарской филармонии состоится концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра

26 апреля 2022 22:19
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Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

27 апреля в 19-00 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Солист — лауреат XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель). Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова. Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

«Российский национальный молодежный симфонический оркестр – Симфоническая академия» – уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры.

В составе оркестра – 117 исполнителей из 42 регионов России. За первые три сезона коллектив сыграл более 120 концертов, выступив во многих российских городах. С самого начала существования оркестра гастроли по России стали важнейшей составляющей его работы.

С начала нынешнего сезона коллектив побывал в Омске и Оренбурге, а также в Екатеринбурге, где дал концерт на престижном Симфоническом форуме России, представляющем лучшие отечественные коллективы. В апреле 2022 г. музыканты представят три программы в четырех городах под управлением дирижеров: Алексея Рубина, который регулярно выступает с коллективом, а также Анатолия Левина и Антона Шабурова, которые встанут за его пульт впервые. Солистами выступят пианист Филипп Копачевский и виолончелист Борис Андрианов, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Программа: Чайковский  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

Симфония № 5

 

Фото:   минкультуры СО

 

 

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