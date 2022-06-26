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Народный артист России Денис Мацуев - примет участие в концертах.
В Самарской филармонии пройдет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»
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В Самарской филармонии пройдет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

26 июня 2022 17:35
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Народный артист России Денис Мацуев - примет участие в концертах.

С 27 по 30 июня, в Самарской филармонии пройдет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

Он соединит на одной сцене юных исполнителей, которые только начинают свой творческий путь, и всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель – народный артист России Денис Мацуев - примет участие в концертах.

В рамках Фестиваля пройдет лекция о музыке и открытая репетиции для молодежи.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Знакомьтесь с подробной программой фестиваля в статье.
 

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