В Самарской детской картинной галерее наградят победителей и откроется выставка Всероссийского конкурса «Наш дом – планета Земля»

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27 апреля в 12:00 в Самарской детской картинной галерее состоится торжественное награждение победителей и откроется выставка Всероссийского конкурса «Наш дом – планета Земля».

Конкурс юных мастеров декоративно-прикладного творчества проходит в 14 раз.

В этом году в конкурсе участвуют молодые ремесленники и художники из 24 регионов России.

В категориях «Любители» и «Профессионалы» приняли участие около 600 юных мастеров от 7 лет до 21 года. Работают ремесленники в традиционных техниках ручного ковроткачества, вышивки, лоскутного шитья, плетения из лозы, художественной керамики и текстиля, кружевоплетения, резьбы и росписи по дереву и многих других.

У юных творцов не было никаких ограничений по тематике работ. Главное – любить свою Родину, родной край, уважать историю своего Отечества, беречь природу и чувствовать неповторимость и многообразие природных материалов нашей планеты.

Среди экспонатов выставки – работы, в которых молодые творцы отразили технику исконных ремесел народов России, передали идею бережного отношения к природе и любви к родному краю. Участники конкурса показали не только прикладное мастерство, но и глубокое знание истории ремесел и народной культуры.

В год 80-летия Великой Победы участники конкурса посвятили немало работ ветеранам Великой Отечественной. Тема войны и мира, хрупкого баланса между жизнью и смертью и непременным торжеством жизни стала главной для участниц из Новосибирска, студентки колледжа культуры и искусств Анны Колупаевой. В сюжете работы в технике фитоколлажа, отмеченного специальным дипломом конкурса, ярко прослеживается связь с легендарным произведением Д. Шостаковича – 7-й Ленинградской симфонией.

Выставка победителей Всероссийского конкурса юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Наш дом – планета Земля» открыта для свободного посещения в Самарской детской картинной галерее с 27 апреля по 20 мая. 1 июня выставка отправится в путешествие по Самарскому региону.

Фото: минкульт СО

