В самарской библиотеке для молодежи подведут итоги поэтического марафона, посвященного Марине Цветаевой

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13 октября в 12:00 Самарская областная библиотека для молодежи подведет итоги областного поэтического марафона, посвященного Марине Цветаевой.

Областной поэтический марафон «Мне нравится, что Вы больны не мной», посвященный 130-летию легендарной поэтессы Серебряного века, проходил в течение всего года. Инициатором проведения марафона выступила Самарская областная библиотека для молодежи, а участниками-партнерами стали 36 библиотек из семнадцати муниципальных образований Самарской области.

Порядка ста человек – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет – записывали на видео свои любимые стихотворения Марины Цветаевой.

Итоговое событие марафона – это праздник выразительного чтения, в рамках которого лучшие чтецы губернии приглашены в Самару, чтобы посостязаться в искусстве декламации. По итогам марафона чтецы будут отмечены памятными призами.

В рамках финальной встречи марафона чтецов и зрителей ожидает также лекция об образе Марины Цветаевой глазами художников и выступление актрисы театра «Место действия» Надежды Атылиной, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО