В Самаре подвели итоги Губернского конкурса «Самарская театральная муза»

109

29 марта в Доме актера подвели итоги Губернского конкурса «Самарская театральная муза». Вручить награды лучшим солистам оперы, актерам драматических, молодежных и кукольных театров пришла в числе других гостей мэр Самары Елена Лапушкина.

Традиционно мероприятие началось с вручения особых наград «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области».В этом году самарское отделение Союза театральных деятелей отметило народного артиста РФ, актера самарского драмтеатра Владимира Борисова и актрису этого же театра Людмилу Федосееву.

По итогам 2021 года на конкурс было выдвинуто 21 спектакль в 15-ти номинациях, среди которых - лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.

Приз за лучшую работу солистки балета получили сразу две примы Самарского театра: заслуженная артистка Самарской области - Ксения Овчинникова и Марина Накадзима.