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В Самаре завершились съемки детских художественных короткометражек киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Проект Фонда развития детского кино «Сотворение» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области.



Масштабные съемки длились полгода – с января по июнь. Результат – 20 короткометражных фильмов, более 100 самарских ребят, снявшихся в настоящем детском игровом кино, профессиональные актеры самарских театров и добровольные помощники, которые работали в кадре.



Это уже пятнадцатый сезон киноальманаха «И в шутку, и всерьез», снятый в Самаре. В этом году авторы решили перенести некоторые киноистории из жизни современных детей в самые известные исторические здания столицы региона.

Эклектичный особняк Клодта - музей «Детская картинная галерея» стал съемочной площадкой для фильма «Экспонаты руками не трогать» – мистической истории о девочке Варе, неожиданно перенесшейся на 130 лет назад, и познакомившейся с Борисом Клодтом — мальчиком из прошлого.

А получившая вторую жизнь в сентябре 2024 года знаменитая самарская «Дача со слонами» купца Константина Головкина вдохновила сценариста самого приключенческого фильма этого сезона – «Сладкий клад». Именно здесь – в потрясающих локациях – герои фильма искали клад, а нашли самое бесценное – дружбу. Этот фильм не только приключенческий, но и инклюзивный – в нем вместе с юными актерами студии «Сотворение» сыграли глухие ребята из самарской школы-интерната №4.



Попал в детское кино и самарский «Бункер Сталина» – именно там произошла историческая киномистификация «Фантом» – встреча с фантомом Сталина, который через детей, пришедших на экскурсию в бункер, передал современным военным знаменитый приказ «Ни шагу назад!». Роли военных в фильме «Фантом» исполнили реальные участники СВО.



А в фильме «Герой», повествующем о том, как подростки возвращают к мирной жизни участника СВО, снялся ветеран СВО Виктор Кармишин, потерявший в боях ногу. Идею сценария предложил военкор Виталий Боев, он же был операторам картины.

«Наше детское кино – об очень личном. О том, что волнует ребят в этот момент. И мы очень старались, чтобы наши короткометражки были именно такими. А еще они о памяти, о сохранении прошлого. Мы постарались максимально поместить наши истории и в исторические здания, и в личные переживания людей, которые писали сценарии, снимали и снимались в кино. Поэтому новые фильмы получились живыми, искренними и настоящими», – говорит продюсер, президент Фонда развития кино «Сотворение» Ольга Малинина.



Премьерный показ фильмов на большом экране в Самаре запланирован на декабрь 2025 года.

Фото: минкульт СО