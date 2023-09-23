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В Самаре заработала уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»

23 сентября 2023 10:16
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В Самаре заработала уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского открылась уличная выставка «Линдовка: дорога с историей», посвященная Линдовской железной дороге. Инициатором проекта стал девелопер, реализующий на части территории ГПЗ-4 проект Жилые башни «Баланс Towers»: именно здесь располагались цеха по благоустройству ГПЗ-4, где разводили цветы для украшения территории предприятия и подшефные объекты через которые когда-то и пролегала Линдовская железная дорога. 

Забор между строительной площадкой и пешеходным тротуаром вдоль Московского шоссе стал на ближайшие два месяца новой городской открытой выставкой протяженность которой составляет более 80 метров. Увидеть ее может каждый желающий житель Самары. Здесь собраны главные факты о Линдовской железной дороге: как росла, развивалась, какое огромное значение представляла для своего времени, когда и почему прекратила свое существование. 

Рельсы и шпалы «линдовки» были демонтированы еще в 2007–2009  годах, но остается память места, которую нужно сохранить. История одной из самых протяженных внутригородских железнодорожных веток своего времени началась весной 1942 года. Линдовская железная дорога была построена во времена, когда Куйбышев был «запасной» столицей для снабжения предприятий оборонной промышленности. В дальнейшем Линдовскую железную дорогу использовали и другие крупные предприятия Куйбышева: от металлургического завода им. Ленина до завода им. Масленникова и шоколадной фабрики.

В подготовке помогли данные архивов и воспоминания тех, кто работал на Линдовке.  Сведения собирали и структурировали самарские краеведы Евгений Альмяшев и Андрей Артемов.

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