В Самаре выступит Ростовский академический театр драмы

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На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького Ростовская драма представит спектакли «Заходите, раз пришли» по В. Шукшину, «Журавли» по пьесе В. Розова «Вечно живые», «Женитьба» Н. Гоголя и «Бал для Золушки» М. Соловьевой.

С 24 мая по 5 июня в городах Центрального Черноземья и Поволжья (Воронеж, Пенза, Самара и Ульяновск) проходят большие гастроли Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Гастроли организованы при поддержке Правительства Ростовской области. В формате непрерывного тура по нескольким городам гастроли театра проходят уже второй год подряд: в 2023 году Ростовская драма с большим успехом показала спектакли в Рязани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери и Москве. В Самаре спектакли ростовчан будут показаны 31 мая, 1 и 2 июня.

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького — один из старейших драматических театров на юге России: свою историю театр отсчитывает c 23 июня 1863 года, когда в Ростове-на-Дону

впервые поднялся занавес городского театра. Сезон 2023-24 гг. стал для Театра Горького юбилейным — 160-м. Спектакли театра только за последнее десятилетие становились лауреатами международных театральных фестивалей «Золотой Витязь», «Балтийский Дом», «Русская комедия». В 2016 г. театр был удостоен Премии Правительства РФ им. Ф. Волкова «за вклад в развитие театрального искусства».

Здание театра — уникальный, признанный во всем мире памятник архитектуры конструктивизма — уже несколько лет подряд поэтапно проходит процесс реконструкции и реновации материально-технической базы. Так, в этом году с начала мая до конца сентября 2024 г. закрылись на масштабную техническую реконструкцию сценические площадки театра. Гастроли, дающие коллективу уникальную возможность живой встречи со зрителями, становятся в это время приоритетным видом деятельности для театра.

В гастрольный репертуар включены одни из самых любимых зрителями спектаклей, завоевавшие признание как в Ростове-на-Дону, так уже и во многих других городах России. Это лирическая комедия «Заходите, раз пришли» по рассказам В. Шукшина («Лучший спектакль» сезона 2022/2023 — награда на фестивале «Мельпомена» Ростовского отделения СТД РФ), «Женитьба» Н. Гоголя в постановке классика отечественной сцены Сергея Арцыбашева, лирическая повесть «Журавли» по знаменитой пьесе В. Розова «Вечно живые» и музыкальная сказка для всей семьи «Бал для Золушки» М. Соловьевой.

В связи с тем, что гастроли проходят в объявленный Президентом России Год семьи, гастрольная афиша составлена из спектаклей, прекрасно подходящих для семейного просмотра, воспевающих традиционные ценности. Все спектакли участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта».

Завершив гастроли в Самаре, театр отправится в Ульяновск. Вернувшись ненадолго в Ростов, коллектив затем вновь отправится в путь — в Оренбург, на XII Международный театральный фестиваль «Гостиный двор», где дважды покажет спектакль «Тихий Дон» М. Шолохова, 17 и 18 июня. В сентябре коллективу Ростовской драмы предстоят гастроли в Тулу — в рамках федеральной программы «Большие гастроли» (с 21 по 25 сентября на сцене Тульского академического театра драмы).

Фото предоставлены Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького