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В Самаре выступит Ростовский академический театр драмы

21 мая 2024 11:20
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В Самаре выступит Ростовский академический театр драмы

На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького Ростовская драма представит спектакли «Заходите, раз пришли» по В. Шукшину, «Журавли» по пьесе В. Розова «Вечно живые», «Женитьба» Н. Гоголя и «Бал для Золушки» М. Соловьевой.

С 24 мая по 5 июня в городах Центрального Черноземья и Поволжья (Воронеж, Пенза, Самара и Ульяновск) проходят большие гастроли Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Гастроли организованы при поддержке Правительства Ростовской области. В формате непрерывного тура по нескольким городам гастроли театра проходят уже второй год подряд: в 2023 году Ростовская драма с большим успехом показала спектакли в Рязани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери и Москве. В Самаре спектакли ростовчан будут показаны 31 мая, 1 и 2 июня.

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького — один из старейших драматических театров на юге России: свою историю театр отсчитывает c 23 июня 1863 года, когда в Ростове-на-Дону
 впервые поднялся занавес городского театра. Сезон 2023-24 гг. стал для Театра Горького юбилейным — 160-м. Спектакли театра только за последнее десятилетие становились лауреатами международных театральных фестивалей «Золотой Витязь», «Балтийский Дом», «Русская комедия». В 2016 г. театр был удостоен Премии Правительства РФ им. Ф. Волкова «за вклад в развитие театрального искусства».

Здание театра — уникальный, признанный во всем мире памятник архитектуры конструктивизма — уже несколько лет подряд поэтапно проходит процесс реконструкции и реновации материально-технической базы. Так, в этом году с начала мая до конца сентября 2024 г. закрылись на масштабную техническую реконструкцию сценические площадки театра. Гастроли, дающие коллективу уникальную возможность живой встречи со зрителями, становятся в это время приоритетным видом деятельности для театра.

В гастрольный репертуар включены одни из самых любимых зрителями спектаклей, завоевавшие признание как в Ростове-на-Дону, так уже и во многих других городах России. Это лирическая комедия «Заходите, раз пришли» по рассказам В. Шукшина («Лучший спектакль» сезона 2022/2023 — награда на фестивале «Мельпомена» Ростовского отделения СТД РФ), «Женитьба» Н. Гоголя в постановке классика отечественной сцены Сергея Арцыбашева, лирическая повесть «Журавли» по знаменитой пьесе В. Розова «Вечно живые» и музыкальная сказка для всей семьи «Бал для Золушки» М. Соловьевой.

В связи с тем, что гастроли проходят в объявленный Президентом России Год семьи, гастрольная афиша составлена из спектаклей, прекрасно подходящих для семейного просмотра, воспевающих традиционные ценности. Все спектакли участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта».

Завершив гастроли в Самаре, театр отправится в Ульяновск. Вернувшись ненадолго в Ростов, коллектив затем вновь отправится в путь — в Оренбург, на XII Международный театральный фестиваль «Гостиный двор», где дважды покажет спектакль «Тихий Дон» М. Шолохова, 17 и 18 июня. В сентябре  коллективу Ростовской драмы предстоят гастроли в Тулу — в рамках федеральной программы «Большие гастроли» (с 21 по 25 сентября на сцене Тульского академического театра драмы).

Фото предоставлены Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького 

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