В Самаре ВолгаФест пройдет с 30 августа по 1 сентября

Масштабный фестиваль (0+) пройдет с 30 августа по 1 сентября, то есть с пятницы по воскресенье, сообщают организаторы.
В рабочие дни на старой набережной можно будет увидеть специальную программу (0+).
Она начнется 26 августа. С понедельника на Красноармейском спуске будут работать маркет и фудкорт с сувенирами, дизайнерским мерчем и волжской едой.
Основная часть "ВолгаФеста" с лекциями, концертами, музыкой и театром пройдет с 30 августа по 1 сентября.
Как сообщалось ранее, темой фестиваля этого года станут "Другие берега".
На пляже возникнет арт-квартал самарских музеев и галерей. Гости из других регионов заселят городок морских контейнеров. Часть программы впервые пройдет на острове Поджабный (Проран), пишет Сова.