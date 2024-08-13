В Самаре ВолгаФест пройдет с 30 августа по 1 сентября

141

Масштабный фестиваль (0+) пройдет с 30 августа по 1 сентября, то есть с пятницы по воскресенье, сообщают организаторы.

В рабочие дни на старой набережной можно будет увидеть специальную программу (0+).



Она начнется 26 августа. С понедельника на Красноармейском спуске будут работать маркет и фудкорт с сувенирами, дизайнерским мерчем и волжской едой.



Основная часть "ВолгаФеста" с лекциями, концертами, музыкой и театром пройдет с 30 августа по 1 сентября.



Как сообщалось ранее, темой фестиваля этого года станут "Другие берега".



На пляже возникнет арт-квартал самарских музеев и галерей. Гости из других регионов заселят городок морских контейнеров. Часть программы впервые пройдет на острове Поджабный (Проран), пишет Сова.