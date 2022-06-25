В Самаре в театре оперы и балета сменился директор

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В пятницу, 24 июня, стало известно о кадровых рокировках в театре оперы и балета. У учреждения культуры появился новый руководитель.

— Исполняющим обязанности директора театра оперы и балета назначили заместителя генерального директора по экономике и финансам Алексея Орлова, — сообщил осведомленный источник.

Ранее место директора этого учреждения культуры занимал Сергей Филиппов. Его назначили директором театра драмы. Об этом тоже стало известно в пятницу, 24 июня, пишет 63.ру.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш так прокомментировала новое назначение Сергея Филиппова:

— Мы все знаем, каких высоких результатов достигла команда театра оперы и балета во главе с Сергеем Васильевичем. В прошлом году театр выиграл первую в своей истории «Золотую маску», стал лауреатом сразу в трех номинациях VI Национальной оперной премии «Онегин». Более 15 новых постановок почти за три года работы, гастроли театра в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, возобновление практики выездных мероприятий в города и села Самарской области — театр под руководством Сергея Васильевича Филиппова показывает стабильную работу. И, конечно, важным событием стало присвоение театру имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверена, что на посту директора театра драмы Сергей Васильевич будет также эффективен. С таким сильным менеджером театр драмы выйдет на новый уровень.