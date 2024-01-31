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В Самаре в Музее Модерна пройдет лекция «"Демоны" М. Врубеля»

31 января 2024 11:34
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В Самаре в Музее Модерна пройдет лекция «"Демоны" М. Врубеля»

1 февраля (чт) в 19:00 в Музее Модерна пройдет лекция «"Демоны" М. Врубеля».

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«Демоническая» серия Врубеля — пожалуй, одна из самых мистических в русском искусстве эпохи модерна.

А. Бенуа, художник и историк искусства, писал: «Его героем сделался Демон: Дух гордости и красоты, Дух ненависти и глубокого сострадания, истерзанный и великолепный Дух. В картине Врубель захотел изобразить свою мечту о Нём, свое виденье Его. Есть что-то глубоко правдивое в этих ужасных и прекрасных, до слёз волнующих картинах».

Образ Демона как Духа захватил Врубеля с 1890-х годов и не отпускал до самой смерти мастера в 1910 г. На лекции мы разберем, как этот образ переживался художником, и проследим его иконографию в истории искусства.

Лекция пройдет в рамках выставки «Голубая роза», где представлен шедевр — живописный эскиз «Демона» М. Врубеля.

Читает заведующая Музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова.

Билет на лекцию: 200 рублей.
Обратите внимание: билет на выставку не входит в стоимость и не требуется для посещения лекции.

Теги: Мероприятия

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