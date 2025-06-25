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В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»

25 июня 2025 10:42
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В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»

29 июня в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+). Ее проведет арт-критик, куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин. Вход свободный.

В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи.

Дорога становится метафорой длительного процесса изменений, разворачивающихся постепенно, шаг за шагом. Экспозиция передает атмосферу странствий, где встреча с новой реальностью обостряет восприятие, но одновременно убаюкивает. Здесь транспортное средство превращается в колыбель, а пейзажи за окном – в неясные образы сновидений. Смена обстановки всегда сопряжена с сонливостью и усталостью.

Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.

29 июня 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

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