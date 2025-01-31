В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников

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Ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников Игоря Анненкова, Олега Кирюшкина и Ирины Тулинцевой. Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО. Мероприятие проходит в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе» Дома-музея В.И. Ленина в Самаре.

Экспозиция организована при поддержке и участии Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения СОО СЖР.



Возрастные ограничения: 6+.

Дата проведения мероприятия: 4 февраля 2025 г.

Время: 15:00 ч.

Адрес: ул. Ленинская, д. 131, Дом-музей В.И. Ленина в г. Самаре

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России

