В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников

Ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников Игоря Анненкова, Олега Кирюшкина и Ирины Тулинцевой. Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО. Мероприятие проходит в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе» Дома-музея В.И. Ленина в Самаре.
Экспозиция организована при поддержке и участии Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения СОО СЖР.
Возрастные ограничения: 6+.
Дата проведения мероприятия: 4 февраля 2025 г.
Время: 15:00 ч.
Адрес: ул. Ленинская, д. 131, Дом-музей В.И. Ленина в г. Самаре
Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России