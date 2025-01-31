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В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников

31 января 2025 17:49
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Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО.

Ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников Игоря Анненкова, Олега Кирюшкина и Ирины Тулинцевой. Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО. Мероприятие проходит в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе» Дома-музея В.И. Ленина в Самаре.

Экспозиция организована при поддержке  и участии Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения СОО СЖР. 
 
Возрастные ограничения: 6+.

Дата проведения мероприятия: 4 февраля 2025 г.
Время: 15:00 ч.
Адрес: ул. Ленинская, д. 131, Дом-музей В.И. Ленина в г. Самаре

 

Фото:   Самарское областное отделение Союза журналистов России
 

 

Теги: Самара

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