В Самаре стартовал 20-й Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2022" по танцевальному спорту

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В Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена" стартовал юбилейный 20-й Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2022" по танцевальному спорту.



В течение двух дней на паркет выйдут свыше 900 танцевальных пар из 22 регионов Российской Федерации. Возраст участников от 7 до 35 лет. Победителей определят в европейской и латиноамериканской программах.



"Жемчужина Поволжья" - один из крупнейших турниров не только в Приволжском федеральном округе, но и в России. Среди участников - призеры чемпионатов мира, чемпионатов России и других престижных соревнований.



"Танцевальный турнир является визитной карточкой нашего региона. Он дарит взрыв эмоций и впечатлений. Радует, что с каждым годом количество участников только увеличивается, к нам охотно едут сильнейшие спортсмены со всей страны. Танцевальный спорт - один из самых массовых видов спорта в нашей губернии. Желаю организаторам отметить еще не один юбилей", - подчеркнула и.о. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО