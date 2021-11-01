В Самаре состоится XIV Международный кинофестиваль «Соль земли»

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XIV Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдет в городе Самара с 17 по 21 ноября 2021 года.

Фестиваль ежегодный, традиционно проводится в дни празднования памяти Архангела Михаила (сентябрь, ноябрь), место проведения фестиваля - Самара и Самарская область. Учредителем фестиваля является Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.

Фестиваль «Соль земли» служит делу укрепления позиций документального кино в Самарской области и позволяет ее жителям встретиться с кинодокументалистами из других регионов, а также увидеть фильмы, рассказывающие о многогранной жизни России.

В различных номинациях представлены фильмы, основанные на историческом материале, которые направлены на воспитание патриотизма и гражданской ответственности, особенно у подрастающего поколения. Фильмы о самобытности разных народов, проживающих в Российской Федерации и ближнем зарубежье, о русском рассеянии, жизни наших соотечественников за пределами России являются одной из важных составляющих формирования положительного образа России в международном масштабе. Проведение фестиваля «Соль земли» способствует сотрудничеству и укреплению связей между народами, населяющими Российскую Федерацию, укреплению межэтнической и межнациональной стабильности.

Цель фестиваля - сохранение единого духовного и культурно-исторического пространства России. Поддержка и объединение кинематографистов, работающих на утверждение традиций самобытной русской культуры, органично впитавшей в себя множество «культурных рек» народов, ее населяющих. Конкурс, проводимый в рамках фестиваля, является стимулом для создания произведений на высоком творческом и профессиональном уровне.

На фестиваль отбираются картины, наполненные любовью к своему Отечеству, к русской культуре и людям - созидателям. Приоритетами при отборе кинокартин на фестиваль являются: стремление автора проникнуть в глубь исследуемого предмета или явления, осознание авторской ответственности, качество художественного воплощения и профессионализм в создании фильма.

На конкурс принимаются фильмы по пяти номинациям:

1. «Здесь и сейчас». В номинации - фильмы-портреты наших современников, фильмы, отражающие явления современной жизни.

2. «Времена не выбирают». В номинации - фильмы о людях, оставивших заметный след в истории России, ставших примером для потомков, фильмы на исторические темы.

3. «Русский Собор». В номинации - фильмы, утверждающие ценности Православной культуры, родного языка и традиционного уклада жизни в России, а также фильмы, направленные на сохранение целостности нашего государства.

4. «Чти отца твоего и матерь твою». В номинации - фильмы, направленные на укрепление семьи и связей между поколениями.

5. «Камо грядеши?..(Куда идем?..)». В номинации - фильмы, авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях нашей жизни.

В фестивале «Соль земли» принимают участие кинематографисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Доля фильмов Российского производства в программе фестиваля «Соль земли» составляет не менее 75%. Доля фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, составляет не менее 65%.

Председателем жюри фестиваля уже несколько лет является заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ - Галина Семеновна Прожико.

Символом фестиваля избран Архангел Михаил, который покровительствует всем, кто борется со злом вокруг и внутри себя. Победителям в конкурсе вручается приз - авторская статуэтка Архангела Михаила, который стоит на шаре, опоясанном кинолентой. Архангел Михаил копьем поражает змия. Статуэтка выполнена методом художественного литья из бронзы. За лучшую операторскую работу вручается посеребренная статуэтка. Гран-При - позолоченная статуэтка. В призовом фонде фестиваля утвержден Приз Губернатора Самарской области «За лучший фильм, направленный на «Утверждение Российской Государственности». Также в призовом фонде фестиваля - Приз Главы г.о. Самара.

Еще одна из особенностей фестиваля «Соль земли» — это тесное взаимодействие с Клубом Почетных граждан Самарской области, в который входят заслуженные люди Земли Самарской.

В рамках фестиваля учрежден приз от Клуба Почетных граждан Самарской области, имеющий формулировку: «За патриотизм и преемственность поколений». Еще одна награда фестиваля - серебряный Архангел Михаил - вручается нашим старейшим кинодокументалистам - «За честь и достоинство в профессии», внесшим свой вклад в развитие российского документального кино.

За 13 лет в адрес фестиваля поступило более 7000 документальных фильмов. Ежегодно в конкурсной программе участвуют 48 - 58 фильмов. В рамках фестиваля проводятся внеконкурсные показы, приуроченные к важнейшим событиям в жизни России.

Помимо традиционной площадки проведения фестиваля - Центра российской кинематографии, который расположен в одном из стариннейших кинотеатров города Самары, у фестиваля сложилась хорошая традиция выезжать в вузы Самарской области. Эти фестивальные показы проходят с участием студенческой и преподавательской аудитории. Зрители помимо просмотра кинофильмов имеют возможность пообщаться с авторами, обсудить проблемы, поднятые в представленном фильме. Эти встречи взаимно обогащают и авторов, и тех, кто проявляет живой интерес к документальному кино.

Участие в работе фестиваля студентов самарских вузов и сузов оказывает положительное влияние на формирование активной гражданской позиции будущих молодых специалистов и способствует патриотическому воспитанию молодежи Самарской области в целом.

Международный кинофестиваль «Соль земли» продолжает активно расширять зрительскую аудиторию. В 2017 году к самарским друзьям кино присоединились жители города Хвалынска, Саратовской области. В 2018 году постоянным партнером фестиваля стала Ассоциация Исторический парков «Моя история». В ее состав входят мультимедийные выставочные комплексы в 20 городах России от Южно - Сахалинска до Санкт- Петербурга. И теперь фестивальный киномарафон «Соль земли» проходит во всех Исторических парках «Россия – моя история». Увидеть лучшее современное документальное кино могут жители самых разных регионов России.

Проект «Россия – моя история» создан по инициативе Президента России В.В.Путина и поддержан Патриаршим Советом по культуре. Проект представляет историю нашей страны от Рюриковичей до наших дней с помощью современных мультимедийных технологий, главная его задача – повысить интерес россиян к изучению истории и культуры своего Отечества.

Достигнуто соглашение с Администрацией г.о. Самара и департаментом образования о проведении в школах образовательно-воспитательного проекта «Документальный урок». Структура мероприятия: показ документального фильма из архива фестиваля «Соль земли» по избранной тематике, беседа и написание эссе по итогам просмотра. По результату написанных работ проводится литературный конкурс «Мое Отечество - Россия». Победителям конкурса вручаются призы на торжественной церемонии награждения лауреатов Международного кинофестиваля «Соль земли».

После окончания работы фестиваля Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд» как учредитель фестиваля и Клуб Почетных граждан Самарской области проводят выездные встречи с населением в городах и муниципальных районах Самарской области. На этих мероприятиях жителям области демонстрируются лучшие документальные фильмы фестиваля «Соль земли», что в свою очередь значительно расширяет как географию показа фильмов, так и количество зрителей. Порядка 18000 сельчан совершенно бесплатно посещают фильмы, рассказывающие о многогранной жизни России, удивительных людях и событиях. Эти встречи позволяют жителям небольших районов почувствовать себя в едином социокультурном пространстве с городом и со всей Россией в целом.