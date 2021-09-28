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В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди»

28 сентября 2021 10:27
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В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди»

8 октября в 18.30 в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди».  Исполнители: лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва), органистка Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга Анна Карпова (Самара). В концерте примет участие лауреат международных конкурсов Софья Синякова (гобой, Самара).

В программе музыкального вечера прозвучат произведения Антонио Вивальди и его старших и младших современников, композиторов, на творчество которых Вивальди оглядывался и которые творили в русле итальянской школы: И.С. Баха и его сына К.Ф.Э. Баха, Г.Ф. Генделя, И. Вальтера, В. Беллини. Совсем не случайно в центре этой композиторской плеяды оказывается венецианский скрипач-виртуоз – А. Вивальди один из популярнейших композиторов и музыкальных деятелей своего времени, в его наследии несколько десятков опер и несколько сотен концертов для разных солирующих инструментов. Являясь исполнителем виртуозом, Вивальди и создавал яркие техничные музыкальные полотна, находясь при этом в диалоге и даже полемике с композиторами своей эпохи. Программа «Вселенная Вивальди» проведёт слушателей по ярчайшим созвездиям эпохи барокко, а  капитанами в этом путешествии будут гобоист-виртуоз Алексей Балашов и Анна Карпова с необарочным механическим органом Самарской кирхи. 

Вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди»

Дата: 8 октября 2021 г. 18.30 

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Теги: Мероприятия

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