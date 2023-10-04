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В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова

4 октября 2023 19:44
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В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова

В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова. 8 октября отмечался день рождения этого литератора и общественного деятеля, который немало писал о природе нашего края.

5 октября состоится презентация книги-альбома «Иван Сергеевич Аксаков: 1823 – 2023». Книга издана Аксаковским комитетом Самарской области совместно с Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) по материалам аксаковского архива и других фондов. Некоторые материалы публикуются впервые. Презентация состоится в зале ученого совета Самарского государственного института культуры в режиме телемоста. В нем примут участие редактор-составитель книги, главный хранитель Литературного музея ИРЛИ Елена Владимировна Кочнева, известный аксаковед – ответственный редактор книги Андрей Петрович Дмитриев (г. Санкт-Петербург). В книге подробно рассказывается история переезда аксаковского архива из Самары под охрану Российской академии наук в 1929 году.

Также в этот день состоится открытие Аксаковской выставки в Самарском литературном музее. Выставка организована по материалам Самарского литературного музея, личной коллекции председателя Аксаковского комитета Самарской области Павла Анатольевича Коровина, личной коллекции Владимира Александровича Аравицкого, подаренной Аксаковскому комитету Самарской области.

После выставки в Самарском литературном музее состоится круглый стол на тему «Каким быть аксаковскому музею в Самаре?».

9 октября пройдет литературно-музыкальный вечер в Доме Офицеров Cамарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова «Он верил в Россию!». Зрителям будет рассказана биография И.С.Аксакова. Прозвучат романсы, патриотические стихи И.С.Аксакова и романсы других композиторов на стихи И.С.Аксакова в исполнении самарских музыкантов. Организатором мероприятия выступает Аксаковский комитет Самарской области совместно с Самарским государственным институтом культуры. 

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