В Самаре состоится Российская премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке  сразу четырех балетмейстеров

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С 30 марта по 13 апреля в Самаре пройдет фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову, который и стал художественным руководителем Первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет».

Идея проведения балетного фестиваля — художественному руководителю балета театра, заслуженному артисту России Юрию Бурлака, который является художественным руководителем фестиваля классического балета «Наследие. Балет».

30 марта «Наследие. Балет» откроется Российской премьерой «Балеты Императорского двора: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго. «Времена года» Александра Глазунова. Подробнее о премьере на сайте театра: https://opera-samara.ru/balet/concert1181.html

Вчера, 6 марта, представители СМИ имели возможность побывать на репетиции картины «Лето» (часть аллегорического балета в 1 действии «Времена года»), постановку которой осуществляет Марианна Рыжкина, и заглянуть в пошивочный цех, где идет работа над изготовлением костюмов.

Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Хореография – Мариус Петипа (1900). Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург).

Новую интерпретацию знаменитого произведения представят сразу четыре балетмейстера: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов и Марианна Рыжкина.

Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов – победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года, который проводит Благотворительный фонд Илзе Лиепы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Четвертый постановщик, Марианна Рыжкина – заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Проект реализуется под руководством опытных наставников: Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля «Наследие. Балет»; Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС; Елена Богданович, режиссёр, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.

Работа над проектом «Времена года» стартовала в сентябре 2024 года в рамках творческой мастерской молодых хореографов. Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов.

«Постановка - своеобразный диалог с хореографом Мариусом Петипа, автором первоначальной версии спектакля для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Балет «Времена года» счастливо оказался на ней, но прожил не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова», – рассказал Юрий Бурлака.

Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Марианны Рыжкиной – неоклассика, «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.

«Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением – наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести. Момент импровизации тоже очень важен», – рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.

Партию Колоса в картине «Лето» исполняет солистка Полина Чеховских. «Самым серьезным испытанием получилась вариация - и в музыкальном, и в техническом плане. Она и быстрая, и виртуозная, очень много мелкой техники. Важно сделать все координационно, а уже потом добавляем актерские навыки», – поделилась эмоциями артистка балета.

Дирижер балета «Времена года» – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. В качестве художника-постановщика и художника по костюмам постановки выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков: «Это попытка оммажа русскому балетному искусству практически на протяжении двух веков. Во-первых, это совершенно разные движения. Поэтому мы должны сохранить индивидуальный стиль каждого их четырех балетмейстеров, объединив все единым стилем, чтобы спектакль не развалился на четыре отдельные части, не имеющие друг к другу никакого отношения».

Премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке Е. Мазуркевич, Л. Симоновой, М. Рыжкиной и Д. Благова состоится 30 марта во II отделении «Балетов Императорского двора».

В следующем, 2026 году, фестиваль «Наследие. Опера. Балет» продолжит свою историю, представив оперный модуль.

Фото: Александр Крылов/САТОБ