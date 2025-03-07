В Самаре состоится Российская премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке  сразу четырех балетмейстеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В празднике поучаствовали команды из всех районов города, в каждой из которых было по пять ребят.
В парке Гагарина Самары прошел спортивный праздник для «особенных» детей
С поздравительными номерами выступили самарские творческие коллективы.
В самарской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
С 26 февраля по 7 марта в Ярославской области проходило первенство России по русским шашкам среди старших возрастных групп.
Спортсмены региона Роман Улендеев и Мария Звада стали призерами первенства России по русским шашкам
Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.
В Тольятти прошли соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев»
Заплатила за удар по голове.
Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.
С начала года в регионе около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию
Более 100 самарских спортсменов приняли участие в городском турнире.
В Самаре прошел турнир по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.57
-0.22
EUR 96.6
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится Российская премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке  сразу четырех балетмейстеров

7 марта 2025 14:36
201
Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

С 30 марта по 13 апреля в Самаре пройдет фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову, который и стал художественным руководителем Первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет».

Идея проведения балетного фестиваля — художественному руководителю балета театра, заслуженному артисту России Юрию Бурлака, который является художественным руководителем фестиваля классического балета «Наследие. Балет».

30 марта «Наследие. Балет» откроется Российской премьерой «Балеты Императорского двора: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго. «Времена года» Александра Глазунова. Подробнее о премьере на сайте театра: https://opera-samara.ru/balet/concert1181.html

Вчера, 6 марта, представители СМИ имели возможность побывать на репетиции картины «Лето» (часть аллегорического балета в 1 действии «Времена года»), постановку которой осуществляет Марианна Рыжкина, и заглянуть в пошивочный цех, где идет работа над изготовлением костюмов.

Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Хореография – Мариус Петипа (1900). Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург).

Новую интерпретацию знаменитого произведения представят сразу четыре балетмейстера: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов и Марианна Рыжкина.

Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов – победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года, который проводит Благотворительный фонд Илзе Лиепы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Четвертый постановщик, Марианна Рыжкина – заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Проект реализуется под руководством опытных наставников: Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля «Наследие. Балет»; Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС; Елена Богданович, режиссёр, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.

Работа над проектом «Времена года» стартовала в сентябре 2024 года в рамках творческой мастерской молодых хореографов. Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов.

«Постановка - своеобразный диалог с хореографом Мариусом Петипа, автором первоначальной версии спектакля для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Балет «Времена года» счастливо оказался на ней, но прожил не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова», – рассказал Юрий Бурлака.

Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Марианны Рыжкиной – неоклассика, «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.

 «Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением – наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести. Момент импровизации тоже очень важен», – рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.

Партию Колоса в картине «Лето» исполняет солистка Полина Чеховских. «Самым серьезным испытанием получилась вариация - и в музыкальном, и в техническом плане. Она и быстрая, и виртуозная, очень много мелкой техники. Важно сделать все координационно, а уже потом добавляем актерские навыки», – поделилась эмоциями артистка балета.

Дирижер балета «Времена года» – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. В качестве художника-постановщика и художника по костюмам постановки выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков: «Это попытка оммажа русскому балетному искусству практически на протяжении двух веков. Во-первых, это совершенно разные движения. Поэтому мы должны сохранить индивидуальный стиль каждого их четырех балетмейстеров, объединив все единым стилем, чтобы спектакль не развалился на четыре отдельные части, не имеющие друг к другу никакого отношения».   

Премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке Е. Мазуркевич, Л. Симоновой, М. Рыжкиной и Д. Благова состоится 30 марта во II отделении «Балетов Императорского двора».

В следующем, 2026 году, фестиваль «Наследие. Опера. Балет» продолжит свою историю, представив оперный модуль.

 

Фото:   Александр Крылов/САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С поздравительными номерами выступили самарские творческие коллективы.
07 марта 2025, 16:56
В самарской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
С поздравительными номерами выступили самарские творческие коллективы. Общество
45
С 26 февраля по 7 марта в Ярославской области проходило первенство России по русским шашкам среди старших возрастных групп.
07 марта 2025, 16:35
Спортсмены региона Роман Улендеев и Мария Звада стали призерами первенства России по русским шашкам
С 26 февраля по 7 марта в Ярославской области проходило первенство России по русским шашкам среди старших возрастных групп. Общество
118
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
07 марта 2025, 15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. Здравоохранение
120
В центре внимания
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
7 марта 2025  13:01
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
191
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
7 марта 2025  12:29
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
185
В Волжском районе выбрали нового руководителя
6 марта 2025  14:02
В Волжском районе выбрали нового руководителя
477
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
6 марта 2025  13:55
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
463
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
6 марта 2025  13:42
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
500
Весь список