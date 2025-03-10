В Самаре состоится Российская премьера балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке сразу четырех балетмейстеров

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С 30 марта по 13 апреля в Самаре пройдет фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Художественный руководитель и идеолог проекта «Наследие. Опера. Балет» Евгений Хохлов и руководитель фестиваля «Наследие. Балет» Юрий Бурлака видят свою миссию в сохранении и популяризации классического наследия.

30 марта «Наследие. Балет» откроется Российской премьерой «Балеты Императорского двора: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго. «Времена года» Александра Глазунова. Подробнее о премьере на сайте театра: https://opera-samara.ru/balet/concert1181.html

6 марта, представители СМИ имели возможность побывать на репетиции картины «Лето» (часть аллегорического балета в 4 картинах «Времена года»), постановку которой осуществляет Марианна Рыжкина, и заглянуть в пошивочный цех, где идет работа над изготовлением костюмов.

Новую интерпретацию знаменитого произведения представят сразу четыре балетмейстера: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов – победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года, который проводит Благотворительный фонд Илзе Лиепы при поддержке Президентского фонда культурных инициативы. И Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург). Хореография Мариуса Петипа.

Проект реализуется под руководством опытных наставников: Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля «Наследие. Балет»; Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС; Елена Богданович, режиссёр, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.

«Это своеобразный диалог молодых современных хореографов с Мариусом Петипа, автором первоначальных версий этих спектаклей для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Оба балета должны были бы идти на сцене Мариинского театра. «Времена года» счастливо оказались на ней, но прожили не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова. А балет «Роман Бутона розы» был поставлен уже после смерти Петипа в 1919 году, да и то всего один раз. Вот такая интересная история, но со взглядом сегодняшних художников из 21 века», – рассказал Юрий Бурлака.

Работа над проектом «Времена года» стартовала в сентябре 2024 года в рамках творческой мастерской молодых хореографов. Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов.

Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Марианны Рыжкиной – неоклассика, «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.

«Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением – наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести. Момент импровизации тоже очень важен», – рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.

Партию Колоса в картине «Лето» исполняет солистка Полина Чеховских. «Самым серьезным испытанием получилась вариация - и в музыкальном, и в техническом плане. Она и быстрая, и виртуозная, очень много мелкой техники. Важно сделать все координационно, а уже потом добавляем актерские навыки», – поделилась эмоциями артистка балета.

Дирижер балета «Времена года» – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. В качестве художника-постановщика и художника по костюмам постановки выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков: «Это попытка оммажа русскому балетному искусству практически на протяжении двух веков. Во-первых, это совершенно разные движения. Поэтому мы должны сохранить индивидуальный стиль каждого их четырех балетмейстеров, объединив все единым стилем, чтобы спектакль не развалился на четыре отдельные части, не имеющие друг к другу никакого отношения».

Художник по свету – Ирина Вторникова. Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

В следующем, 2026 году, фестиваль «Наследие. Опера. Балет» продолжит свою историю, представив оперный модуль.